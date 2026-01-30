Marinela Grljušić o zdravstvenim problemima: 'Nije bilo lako stati, ali ovo mi je bila lekcija'

Marinela Grljušić (24), prošlogodišnja natjecateljica iz showa Gospodin Savršeni, zabrinula je svoje pratitelje objavom iz bolnice. Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju iz bolničkog kreveta. Za Net.hr otkrila je kakvoj se operaciji podvrgnula, koja, iako nije bila ozbiljna, zahtijeva oporavak i malo vremena za odmor. U razgovoru je podijelila kako je prošao zahvat, kako se osjeća te što joj znači podrška obitelji u ovom oporavku.

Foto: @_marinelagrljusic_

Možete li nam reći nešto više o operaciji? Kakva je bila situacija?

Trenutno sam u bolnici zbog operacije krajnika. Iako nije riječ o ničemu opasnom, ipak je to zahvat koji zahtijeva malo vremena za oporavak i odmor. Iako sam navikla biti stalno u pokretu i raditi punom snagom, ovo mi je bila jasna lekcija da je zdravlje uvijek na prvom mjestu.

Koliko vam je bilo teško usporiti, s obzirom na sve što radite i pripremate?

Nije mi bilo lako usporiti, jer sam uvijek navikla biti u pokretu. U ovom trenutku, potpuno sam posvećena završnim pripremama za otvaranje svog beauty salona, pa mi je bio izazov zastati i posvetiti se oporavku. No, morala sam prihvatiti da je zdravlje najvažnije i sada mi je cilj oporavit se kako bih se mogla posvetiti svemu što slijedi.

Spomenuli ste i vašu obitelj. Koliko vam znači što ćete imati priliku provesti više vremena s njima?

To je jedan od pozitivnih aspekata ovog oporavka. Moja majka će biti uz mene, a i cijela obitelj, što je stvarno velika podrška. Rijetko uspijemo provoditi toliko vremena zajedno, pa mi je ovo prilika da se malo zaustavim, odmorim i napunim baterije okružena svojim najbližima. Ta zajednička vremena su mi stvarno dragocjena.

Kako se osjećate sada, nakon operacije? Je li sve prošlo kako ste očekivali?

Operacija je prošla odlično i osjećam se sigurno i zbrinuto, što mi puno znači. Osoblje Opće županijske bolnice u Požegi bilo je izuzetno stručno, pažljivo i puno razumijevanja. To mi je olakšalo cijeli proces. Oporavak ide dobro, vjerujem da ću kroz nekoliko tjedana biti potpuno svoja i spremna za sve što dolazi.

