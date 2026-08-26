Pogledajte kako izgleda kada se 'zamjerite' srpskim policajcima: Uhićen zbog silovanja žene (67)

Beogradska policija uhitila je 50-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je na području Čukarice silovao i opljačkao 67-godišnjakinju.

Kako je priopćilo srpsko Ministarstvo unutarnjih poslova, policijski službenici Uprave kriminalističke policije uhitili su osumnjičenog Sekulu N. nakon provedenih provjera, u suradnji s nadležnim službama i po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, piše Nova.rs.

Prema dosad dostupnim informacijama, napad se dogodio u Požeškoj ulici na Banovu Brdu. Sumnja se da je muškarac 67-godišnjakinji najprije istrgnuo novčanik, a potom je odvukao u zaklonjeni prostor ispod stubišta, gdje ju je seksualno napao.

Žena pronađena u šoku

Ženu su pronašli građani u prostoru ispod stubišta gdje se napad i dogodio. Prema njihovim riječima, bila je vidno potresena i u stanju šoka. Na mjestu događaja zatekli su i razbacane stvari iz njezine torbe.

Ozlijeđenoj ženi ubrzo je pružena liječnička pomoć te je vozilom hitne pomoći prevezena u zdravstvenu ustanovu, gdje je podvrgnuta potrebnim pregledima i dobila daljnju medicinsku skrb.

Policija je nakon prijave događaja provela istragu, identificirala osumnjičenika i uhitila ga. Osumnjičenom je određen pritvor u trajanju do 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti predan Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu, gdje će biti odlučeno o daljnjem postupku. Istraga se nastavlja, a okolnosti napada utvrđuju nadležne institucije.