Zapadna Europa srušila zabrinjavajući rekord: 'Rastu rizici za ljude'

Zapadna Europa zabilježila je najtopliji lipanj otkako postoje mjerenja, potvrdili su u četvrtak znanstvenici iz EU-ove službe za klimatske promjene Copernicus.

Krajem mjeseca regiju je pogodio snažan toplinski val koji je srušio temperaturne rekorde, poremetio opskrbu električnom energijom i doveo do zatvaranja škola. Lipanj je ujedno bio drugi najtopliji u svijetu otkako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najviše lipanjske temperature u povijesti mjerenja, navodi se u mjesečnom izvješću Copernicusa.

Prosječna temperatura u zapadnoj Europi prošlog mjeseca iznosila je 20,74 Celzijeva stupnja, što je više od tri stupnja iznad prosjeka za lipanj u razdoblju od 1991. do 2020. godine. Copernicus zapadnom Europom smatra područje koje obuhvaća Španjolsku i Ujedinjenu Kraljevinu te se proteže prema istoku do Italije, Njemačke i dijela Austrije. Regiju su u posljednja tri mjeseca pogodila čak tri intenzivna toplinska vala, a Španjolska i Portugal i ovog su tjedna ponovno zahvaćeni ekstremnim vrućinama.

"Lipanj 2026. pokazao je koliko se duboko klima mijenja", izjavila je znanstvenica Samantha Burgess. "Posljedice su sve intenzivniji toplinski valovi, trajno zagrijani oceani te rastući rizici za ljude, ekosustave i infrastrukturu diljem Europe i svijeta", dodala je.

Više od 4700 prekomjernih smrtnih slučajeva

Nacionalne vlasti izvijestile su o više od 4700 prekomjernih smrtnih slučajeva tijekom lipanjskog toplinskog vala u Francuskoj, Belgiji, Španjolskoj i Nizozemskoj, a ukupan broj u ostalim europskim državama vjerojatno je i veći. Ekstremne vrućine također su potaknule šumske požare na Pirenejskom poluotoku i u Francuskoj te dodatno pogoršale sušu.

Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, emisije stakleničkih plinova, ponajprije nastale izgaranjem ugljena, nafte i plina, povisile su prosječnu temperaturu planeta za oko 1,4 Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje 19. stoljeća. Zbog toga toplinski valovi danas dosežu još više temperaturne vrhunce.

"Povezanost toplinskih valova i globalnog zatopljenja gotovo je potpuno jasna: što je planet topliji, toplinski valovi bit će češći i intenzivniji", rekao je Joeri Rogelj s londonskog Imperial Collegea.

Na globalnoj razini Copernicus navodi da su rekordno visokim temperaturama površine mora u lipnju pridonijeli i drugi čimbenici, uključujući razvoj snažnog vremenskog fenomena El Nino u Tihom oceanu. Znanstvenici ističu da El Nino nije imao značajnu ulogu u europskom toplinskom valu, dok su klimatske promjene jasno pridonijele njegovoj jačini. Copernicus vodi temperaturne podatke od 1940. godine, a oni se uspoređuju s globalnim klimatskim zapisima koji sežu do 1850. godine.