Barcelona 'gori'! Srušen povijesni rekord, meteorolozi najavili još veće usijanje

U Barceloni je u srijedu izmjerena najviša temperatura u povijesti toga španjolskog grada - 40,5°C, objavile su regionalne meteorološke službe, čime je oboren raniji rekord od 40°C postavljen u srpnju 2024. godine.

U tome vrlo popularnom turističkom gradu Španjolske blizina mora ublažava osjet vrućine, tvrde stručnjaci.

Španjolska meteorološka agencija Aemet u utorak je izdala crveno upozorenje na ekstremne vrućine u dijelovima triju regija na istoku Španjolske, gdje bi maksimalne temperature mogle doseći između 40 i 42 stupnja Celzija.

Crveno upozorenje

Crveno upozorenje, koje se odnosi na katalonske regije Valenciju i Zaragozu signalizira "iznimnu opasnost" s potencijalno "vrlo ozbiljnim utjecajem" na imovinu i zdravlje stanovništva.

Očekuje se da će ovaj novi toplinski val potrajati do četvrtka.

Među zemljama koje su na najsnažnijem udaru klimatskih promjena u Europi Španjolska je već gotovo naviknuta na tako visoke temperature, no posljednjih se godina u ljetnom razdoblju suočava sa sve češćim i žešćim toplinskim valovima, koji istodobno i sve dulje traju.