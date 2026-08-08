Ovo su vaši prijedlozi, zanimljivi i inspirativni: Sedam jela koja spašavaju od vrućina

Ljetne vrućine često smanjuju apetit i želju za dugotrajnim kuhanjem. Zato smo čitatelje pitali koja se jela najčešće pripremaju u njihovim domovima kada temperature prijeđu 30 stupnjeva.

Među brojnim pristiglim prijedlozima izdvojili smo sedam najčešće spominjanih jela i od njih sastavili tjedni jelovnik koji se temelji na jednostavnim receptima, sezonskim namirnicama i prepoznatljivim okusima mediteranske i kontinentalne kuhinje.

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Ponedjeljak: Manistra na pome

Tjedan započinje jelom koje je sinonim za ljetni ručak u Dalmaciji. Manistra na pome, ili tjestenina s umakom od rajčice, jelo je čija čarolija leži u jednostavnosti i kvaliteti sastojaka. Za najbolji umak preporučuje se koristiti svježe, zrele rajčice koje su sada na vrhuncu sezone.

Sastojci:

500 g tjestenine (špageti, penne)

1 kg zrelih rajčica

2 glavice luka

2 češnja češnjaka

maslinovo ulje

sol, papar

prstohvat šećera

svježi bosiljak ili peršin

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte protisnuti češnjak i pirjajte još minutu. Rajčice zarežite, kratko potopite u vrelu vodu pa im ogulite kožicu i nasjeckajte ih. Dodajte rajčice na luk, posolite, popaprite i dodajte prstohvat šećera kako biste uravnotežili kiselost. Kuhajte na laganoj vatri 40-ak minuta, dok se umak ne zgusne. Pred kraj dodajte svježe začinsko bilje. Tjesteninu skuhajte al dente prema uputama na pakiranju, ocijedite je i pomiješajte s umakom. Poslužite odmah, po želji posuto ribanim sirom.

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Utorak: Brza i zasitna hladna salata

Utorak je rezerviran za obrok bez paljenja štednjaka (osim za tjesteninu). Hladna salata s tjesteninom idealno je rješenje za brzi ručak ili večeru, a može se prilagoditi vlastitom ukusu i onome što se nalazi u hladnjaku.

Sastojci:

300 g kratke tjestenine

150 g cherry rajčica

1 svježi krastavac

1 crvena paprika

100 g kukuruza šećerca

150 g feta sira ili mozzarelle

šaka crnih maslina

svježi bosiljak

Za preljev:

4 žlice maslinovog ulja

2 žlice limunovog soka

sol i papar

Priprema:

Tjesteninu skuhajte, isperite hladnom vodom i dobro ocijedite. Povrće narežite na komadiće, a sir na kockice. U velikoj zdjeli pomiješajte ohlađenu tjesteninu, povrće, kukuruz, masline i sir. U maloj posudi pjenjačom sjedinite sastojke za preljev. Prelijte salatu, lagano promiješajte i na kraju dodajte natrgane listiće svježeg bosiljka. Najbolje je ako salata odstoji u hladnjaku barem pola sata prije posluživanja.

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Srijeda: Ljetna musaka s mesom od roštilja

Musaka usred ljeta može biti odličan izbor, pogotovo ako je riječ o pametnom načinu da se iskoriste ostaci mesa od vikend roštilja. Ova verzija je lakša od klasične, a okus dima dat će joj posebnu aromu.

Sastojci:

1 kg krumpira

500 g mljevenog mesa (ili sitno sjeckanih ostataka od roštilja)

1 veća glavica luka

ulje

sol, papar, mljevena crvena paprika

Za preljev:

3 jaja

200 ml mlijeka ili vrhnja za kuhanje

Priprema:

Krumpir ogulite i narežite na tanke ploške. Na ulju propirjajte sjeckani luk, dodajte meso i začine pa pirjajte dok meso ne dobije boju. Vatrostalnu posudu nauljite i na dno složite red krumpira. Preko njega rasporedite polovicu mesnog nadjeva. Ponavljajte postupak i završite redom krumpira. Umutite jaja s mlijekom ili vrhnjem, posolite i prelijte preko musake. Pecite u pećnici zagrijanoj na 200 °C oko 45 minuta, dok krumpir ne omekša, a površina ne dobije zlatnu boju.

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Četvrtak: Sataraš s kuhanim krumpirom

Ovo jednostavno varivo od sezonskog povrća, prisutno u kuhinjama diljem regije, lagano je, zdravo i nevjerojatno ukusno, posebno kada se posluži uz kuhani mladi krumpir.

Sastojci:

2 glavice luka

4 veće paprike (raznih boja)

4 zrele rajčice

masnoća (ulje ili mast)

sol, papar

500 g mladog krumpira

Priprema:

Luk narežite na polumjesece, a papriku na trakice. Na masnoći pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte papriku, posolite i nastavite pirjati petnaestak minuta dok paprika ne povene. Rajčicama ogulite kožu, narežite ih na kockice i dodajte u tavu. Važno je rajčicu dodati tek kada je ostalo povrće omekšalo. Pirjajte još desetak minuta. U međuvremenu, krumpir operite i skuhajte u kori u slanoj vodi. Poslužite topli sataraš uz kuhani krumpir.

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Petak: Orada s blitvom

Petak je tradicionalno dan za ribu, a ljeti nema boljeg izbora od svježe ribe s gradela. Orada s blitvom i krumpirom na lešo esencija je mediteranske prehrane - zdrava, lagana i puna okusa.

Sastojci:

2 orade (oko 800 g ukupno)

1 kg krumpira

500 g blitve

4 režnja češnjaka

maslinovo ulje

sol, papar

grančica ružmarina

limun

Priprema:

Krumpir ogulite, narežite na kocke i stavite kuhati u posoljenu vodu. Nakon 15 minuta dodajte očišćenu i narezanu blitvu pa kuhajte zajedno još desetak minuta. Ocijedite povrće. U drugoj tavi na malo maslinovog ulja kratko popržite sjeckani češnjak, samo da zamiriše pa time prelijte kuhani krumpir i blitvu. Očišćene i posoljene orade pecite na grill tavi ili roštilju s obje strane, uz grančicu ružmarina. Poslužite pečenu ribu uz prilog od blitve i krumpira, sve bogato pokapano kvalitetnim maslinovim uljem i svježim limunovim sokom.

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Subota: Carski drobljenac i salata

Carski drobljenac, poznat i kao Kaiserschmarrn, tradicionalna je austrijska poslastica koja, poslužena uz osvježavajuću zelenu salatu, postaje lagan i neobičan ljetni ručak.

Sastojci:

3 jaja

300 ml mlijeka

200 g glatkog brašna

1 žličica šećera

prstohvat soli

30 g maslaca

Za salatu:

mješavina zelenih salata

maslinovo ulje

jabučni ocat

Priprema:

Odvojite bjelanjke od žumanjaka. U jednoj zdjeli pomiješajte mlijeko, žumanjke, šećer i sol. Postupno dodajte brašno i miješajte pjenjačom da dobijete glatku smjesu. U drugoj zdjeli istucite bjelanjke u čvrst snijeg i lagano ga umiješajte u smjesu sa žumanjcima. U većoj tavi otopite maslac, izlijte smjesu i pecite na srednje jakoj vatri nekoliko minuta. Kad donja strana dobije zlatnu boju, smjesu okrenite pa je pomoću dvije vilice ili kuhače natrgajte na manje komade. Kratko ih još sa svih strana popecite. Poslužite odmah uz veliku zdjelu zelene salate začinjene samo uljem i octom.

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Nedjelja: Pogačice od tikvica

Tjedan završava lagano, s ukusnim pogačicama od tikvica koje se mogu poslužiti kao glavno jelo uz umak od jogurta ili kao predjelo. Praktične su i jer su odlične i hladne pa ih se može ponijeti na izlet. Najbolje ih je peći u pećnici kako bi bile manje masne, piše All Recipes.

Sastojci:

1 veća tikvica (oko 500 g)

1,5 šalica zobenih pahuljica

1 jaje

200 g svježeg kravljeg sira

2 žlice krušnih mrvica

sol, papar, češnjak u prahu

svježi vlasac

Priprema:

Tikvicu naribajte, posolite i ostavite da odstoji desetak minuta. Zatim je rukama dobro ocijedite od viška vode. U zdjeli pomiješajte ocijeđenu tikvicu, zobene pahuljice, jaje, sir i začine. Smjesu ostavite da odstoji 15 minuta kako bi pahuljice upile vlagu. Vlažnim rukama oblikujte manje pogačice ili popečke. Lim za pečenje obložite papirom, posložite pogačice i pecite ih u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 30-35 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Okrenite ih na pola pečenja.

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