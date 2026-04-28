Odgojeni kao 'djeca s ključem oko vrata': 'Pripadnicima generacije X neugodno je ovisiti o drugima'

Dok milenijalce i generaciju Z često nazivaju "terapijskim generacijama" zbog njihove otvorenosti prema mentalnom zdravlju, postavlja se pitanje gdje to ostavlja generaciju X. Pripadnici demografske skupine rođene otprilike između 1965. i 1980. godine, poznati po svojoj neovisnosti i stavu "svejedno", odrasli su u vremenu kada traženje pomoći nije bilo normalizirano. Ipak, sve više članova te "zaboravljene" generacije pronalazi put do terapijskog kauča, a problemi s kojima dolaze jedinstven su odraz njihova odgoja i životnih okolnosti.

Mnogi od njih odrasli su u obiteljima u kojima se o mentalnom zdravlju jednostavno nije razgovaralo. Terapija se nije smatrala proaktivnim alatom za rast i iscjeljenje, već apsolutno posljednjim utočištem. "Zbog toga mnogi pripadnici generacije X još uvijek imaju osjećaj da bi se sami trebali moći probiti kroz nevolje", objašnjava terapeutkinja Tracy Douglas. No, pritisci srednjih godina, od brige za ostarjele roditelje do vlastite djece koja se bore s nesigurnom budućnošću, tjeraju ih da preispitaju naučenu filozofiju "stisni zube i izdrži".

Pritisak "sendvič generacije" i kronično izgaranje

Jedna od najčešćih tema koje generacija X iznosi u terapiji jest iscrpljujući pritisak takozvane "sendvič generacije". Mnogi se istovremeno brinu i za djecu i za ostarjele roditelje, što stvara ogroman financijski i emocionalni teret. U prosjeku provode oko 21 sat tjedno brinući se o roditeljima, dok trećina njih i dalje financijski pomaže svoju odraslu djecu.

Ta dvostruka odgovornost, uz karijeru i osobne obveze, dovodi do visokih razina stresa i sagorijevanja. Čak 42 posto pripadnika generacije X osjeća se kronično preopterećeno, što je najviše od svih dobnih skupina. Odgojeni da budu samostalni, često kao "djeca s ključem oko vrata", mnogi probleme rješavaju sami. "U terminima teorije privrženosti, nazvali bismo to stilom izbjegavanja - samopouzdani su, neugodno im je ovisiti o drugima i vješti su u upravljanju vlastitim nevoljama bez da ikoga puste blizu", kaže obiteljska terapeutkinja Jennifer Chappell Marsh. Ta hiperneovisnost s vremenom postaje teret, a terapija je često prvi put da si dopuste usporiti i osjetiti ono što se u njima nakupljalo desetljećima.

Preispitivanje brakova i odjeci djetinjstva

Srednje godine za mnoge su i vrijeme preispitivanja dugogodišnjih veza i brakova. Terapeutkinja Douglas primjećuje "masovno rasulo" u partnerskim odnosima, osobito među heteroseksualnim parovima. Nakon desetljeća nošenja većine mentalnog i emocionalnog tereta za svoje obitelji, mnoge žene iz generacije X shvaćaju da bi radije bile same i biraju mir. S druge strane, muškarci se suočavaju sa zidom gdje stoički stav i emocionalna distanca više ne funkcioniraju. "Muževi shvaćaju da, kako bi preživjeli i napredovali u ovoj fazi života sa svojim partnericama, moraju razumjeti njihov i svoj emocionalni život kako bi se mogli povezati na dubokoj, smislenoj razini", kaže Douglas.

Iza mnogih današnjih problema stoje neprerađene rane iz djetinjstva. Generacija X odrastala je uz visoke stope razvoda i kulturu koja je cijenila čvrstinu umjesto nježnosti. Prema nekim podacima, čak 62 posto njih doživjelo je neku vrstu nedaće u djetinjstvu, ali samo ih je 11 posto to ikada riješilo u terapiji. Desetljećima kasnije, te se rane pojavljuju u odnosima, roditeljstvu i načinu na koji reagiraju na kritiku ili stres. Mnogi klijenti su, kaže Marsh, istinski iznenađeni kada shvate da ono s čime se bore u četrdesetima ili pedesetima ima korijene u djetinjstvu, piše HuffPost.

Od anksioznosti do menopauze

Financijska anksioznost također je golem problem. Suočeni su s brigom kako financirati školovanje djece u svijetu koji je znatno skuplji od onoga u koji su oni ušli, dok istovremeno shvaćaju da njihovi roditelji često nemaju plan za dugotrajnu skrb. Taj financijski i emocionalni pritisak ostavlja mnoge s osjećajem da nikada ne rade dovoljno. Uz sve to, žene iz generacije X prve su koje otvoreno govore o perimenopauzi i menopauzi te traže podršku za hormonalne i identitetske promjene koje ovo razdoblje nosi.

Iako su odrasli sa stigmom, jednom kada uđu u terapijsku sobu, pripadnici generacije X često su među najposvećenijim klijentima. Prilagodljivi su i istinski žele razumjeti što ih pokreće. Ispod sve te naučene samostalnosti, kako zaključuje Marsh, nalazi se generacija kojoj nikada zapravo nije bilo dopušteno imati potrebe. Terapija im napokon daje taj prostor.

