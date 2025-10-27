Umjetna inteligencija (UI) nudi karakteristike koje psihoterapiji često nedostaju: neposredna je, cjenovno pristupačna ili besplatna, ne djeluje zastrašujuće i, što je ključno, pruža trenutačne odgovore, piše Cosmopolitan.

"ChatGPT me motivira kada sam tužna ili obeshrabrena", navodi Melissa, koja radi od kuće i koristi ga kao sredstvo za ublažavanje osjećaja usamljenosti. Nekoliko puta mjesečno unosi naredbe poput: "Sastavi poticajan govor." Odgovori koje dobiva — generičke fraze poput "Možeš ti to" ili "Jača si nego što misliš" — predstavljaju upravo onu vrstu ohrabrenja koja joj je u tom trenutku potrebna.

Melissa je svjesna da ne komunicira sa stvarnom osobom koja posjeduje istinsku empatiju, no upravo u tome leži dio privlačnosti. "Nije mi potreban lažni prijatelj, takva bi me pomisao uznemirila. Radi se o praktičnosti — platformu mogu koristiti bilo kada i bilo gdje — i o nepristranosti jer me sustav zapravo ne poznaje", objašnjava.

Kriza mentalnog zdravlja i privlačnost tehnologije

U razvijenim zemljama, gotovo polovica odraslih osoba s dijagnosticiranim mentalnim poteškoćama ne prima adekvatno liječenje, pokazuju podaci brojnih zdravstvenih organizacija.

"Većina terapeuta nema ugovore s osiguravajućim društvima, a istovremeno ne postoji dovoljan broj stručnjaka niti telefonskih linija za pomoć kako bi se zadovoljile potrebe svih kojima je pomoć nužna", pojašnjava dr. Katy Cook, terapeutkinja i autorica koja proučava odnos čovjeka i tehnologije.

Pripadnicima generacija koje su odrasle percipirajući internetske tražilice kao primarni izvor informacija, chatbotovi predstavljaju intuitivno i logično rješenje. Prema YouGov istraživanju iz 2024. godine, čak 55 posto osoba u dobi od 18 do 29 godina izjavilo je da bi im bilo ugodno razgovarati s umjetnom inteligencijom umjesto s ljudskim terapeutom, a gotovo trećina njih priznala je da ju je već koristila u tu svrhu.

"Kada se čini da ne postoji drugo rješenje, UI se može doimati kao izlaz u nuždi", kaže Cook. Međutim, suočavanje s globalnom krizom mentalnog zdravlja oslanjanjem na umjetnu inteligenciju kao glavnog savjetnika jedne generacije predstavlja značajan rizik s potencijalno štetnim posljedicama.

Rizici unutar samog algoritma

Pokušaj neljudskog entiteta da analizira kompleksne ljudske probleme sa sobom nosi očite rizike. Kao upozorenje služi tragičan, premda hipotetski, slučaj Sophie Rottenberg, 29-godišnjakinje koja je u veljači 2025. podigla ruku na sebe nakon što se mjesecima povjeravala terapeutu temeljenom na ChatGPT-u, nazvanom Harry. Njezina je majka naknadno pronašla zapise razgovora. Bot je pružao umirujuće i ohrabrujuće odgovore, ali nije imao nikakvu obvezu ni sposobnost intervenirati na način na koji bi to učinio licencirani stručnjak za mentalno zdravlje.

Ova priča služi kao važan podsjetnik da, iako UI pruža mnoge resurse koje mladi danas traže, ona nije sposobna postavljati dijagnoze niti provoditi provjerenu, učinkovitu i, u kritičnim situacijama, spasonosnu terapiju. "Vještina obučenog terapeuta leži u tome da vam pomogne sigurno istražiti nove i ponekad nepoznate emocionalne terene", ističe dr. Jenna Bennett, licencirana klinička psihologinja.

Chatbot u pravilu odgovara na upite afirmirajući korisnika, što znači da ponavlja ono što korisnik iznosi ili u što vjeruje, bez pružanja otpora. "Gotovo je zajamčen izostanak osude, što stvara osjećaj ugode", kaže Cook. Terapeuti, s druge strane, postavljaju izazove: mogu vas prekinuti usred rečenice, ukazati na destruktivan obrazac ponašanja ili nježno preispitati vašu perspektivu. To vodi do one vrste ranjive nelagode koja u konačnici potiče iscjeljenje i rast — proces koji umjetna inteligencija ne može replicirati.

"Bez tog konstruktivnog trenja, ne učimo se nositi s neslaganjem, voditi teške razgovore ili obnavljati odnose nakon pogrešaka. Prividna jednostavnost odnosa između čovjeka i UI-ja vjerojatno će umanjiti našu sposobnost za nošenje sa složenošću ljudskih odnosa", dodaje Cook. Drugim riječima, UI može trenutačno ublažiti osjećaj usamljenosti, ali dugoročno može poticati izbjegavanje stvarne dinamike međuljudskih odnosa — s prijateljima, partnerima ili obitelji — koji su temelj naše emocionalne stabilnosti.

Gdje potražiti stručnu pomoć?

Jasno je da će umjetna inteligencija ostati prisutna te da će je ljudi nastaviti koristiti kao podršku u području mentalnog zdravlja. Ako ste jedna od tih osoba, dr. Bennett potiče vas da se obratite barem jednoj stvarnoj osobi u svom životu i podijelite s njom svoje poteškoće. Ako to nije moguće, najbolji izbor uvijek ostaje ljudski terapeut. Stranice poput Psychology Today ili TherapyDen mogu poslužiti kao polazne točke za pronalazak stručnjaka.

Također, preporučljivo je provjeriti pogodnosti koje nudi vaše zdravstveno osiguranje ili programi pomoći zaposlenicima. Kratak poziv može otkriti beneficije za koje niste znali da postoje — mnogi planovi pokrivaju određeni broj terapijskih seansi, a programi za zaposlenike često uključuju unaprijed plaćeno savjetovanje. To nisu savršena rješenja i neće riješiti sustavne probleme u skrbi za mentalno zdravlje, ali predstavljaju solidan početak u potrazi za stručnom ljudskom pomoći.

U konačnici, svrha terapije nije pružanje trenutačnog emocionalnog olakšanja, već se može usporediti s procesom jačanja mentalne otpornosti. Cilj je naučiti nositi se s nelagodom i ponekad se, uz stručno vodstvo, suočiti s vlastitim zabludama — procesi koji mogu biti spori, neugodni i duboko ljudski. Modeli umjetne inteligencije koji nude utjehu na zahtjev trenutno nisu sposobni replicirati te ključne elemente, što korisnike ostavlja bez adekvatne dijagnoze i izlaže ih riziku otuđenja od autentičnih procesa iscjeljenja i ljudske povezanosti.

