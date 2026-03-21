Generacija Z jedva da izlazi na spojeve: 'Javlja se veća doza opreza i nesigurnosti'

Za generaciju Z i milenijalce, upoznavanje novih partnera sve je teže, a istraživanja pokazuju da problemi u ljubavnom životu mogu utjecati i na učinak na poslu.

Olivia Petter, koja je svjedočila tim trendovima, ističe kako emocionalni izazovi izvan radnog mjesta mogu neprimjetno utjecati na profesionalni život, piše Independent.

Mladi sve manje idu na spojeve

Tradicionalno se ljubavni život i posao promatraju kao dva odvojena svijeta – radni dio dana rezerviran je za obveze, dok se privatni odnosi odvijaju izvan tog okvira. No kod mlađih generacija ta se granica sve više briše, ne zbog romantičnih odnosa na radnom mjestu, nego zbog suprotnog trenda – sve rjeđeg upoznavanja ljudi i izlazaka. Podaci Instituta za obiteljske studije pokazuju da 74 posto mladih žena i 64 posto mladih muškaraca u posljednjih godinu dana gotovo uopće nije izlazilo na spojeve, dok se njih tek 31 posto može smatrati aktivnima u tom smislu.

Psiholozi upozoravaju da manjak romantičnih iskustava može postupno oslabiti vještine komunikacije i rješavanja konflikata. "Istraživanja pokazuju povezanost između naših stilova rješavanja sukoba i sposobnosti razvijanja intimnih odnosa. Vještine poput suradničkog rješavanja problema uče se kroz intimne odnose, a te vještine izravno se prenose na radno mjesto", objašnjava Tessa West, profesorica psihologije na Sveučilištu u New Yorku.

Ove važne životne i emocionalne vještine ne stječu se samo kroz romantične odnose, ali za mnoge mlade ljude upravo je partnersko iskustvo jedno od najvažnijih i najintenzivnijih životnih iskustava. "Ako se u mladosti propuste takvi ključni trenuci učenja, u svijet rada ulazi se bez temeljnih vještina potrebnih za suočavanje sa zahtjevnim situacijama", upozorava West. Iskustva iz privatnog života – poput pregovaranja, rješavanja sukoba i postizanja kompromisa – u velikoj se mjeri prenose i na profesionalno okruženje.

Poteškoće u privatnom životu utječu na posao

Istodobno, sve rjeđi izlasci dodatno otežavaju sam proces upoznavanja. Negativna očekivanja i stres povezani s ljubavnim životom odražavaju se na razinu energije, koncentraciju i kvalitetu sna, što posljedično utječe i na radnu učinkovitost. "Moj ljubavni život definitivno utječe na moj posao, osobito zato što sam samozaposlena. Od aplikacija i dopisivanja do samih susreta – sve to oduzima puno mentalne energije. Ponekad se pitam bih li bila produktivnija kada ne bih izlazila", kaže 31-godišnja sugovornica.

Stručnjaci pritom naglašavaju i važnost samopouzdanja. Pozitivna iskustva u romantičnim odnosima mogu donijeti osjećaj sigurnosti i opuštenosti koji se prenosi i na poslovno okruženje. "Kada toga nema, često se javlja veća doza opreza, preispitivanja i nesigurnosti u profesionalnim odnosima", objašnjava terapeutkinja Amanda Ferrara.

U suvremenom društvu, obilježenom digitalnim načinom života, ljudi sve više vremena provode pred ekranima, a sve manje u izravnim kontaktima s ljudima. Generacija Z pritom se suočava s dodatnim izazovima u uspostavljanju kvalitetnih odnosa, što može imati šire posljedice i na radnu svakodnevicu. Iako zabrinjava činjenica da poteškoće u privatnom životu utječu i na posao, istraživanja pokazuju da bi rješenje moglo biti jednostavno – više vremena provedenog izvan virtualnog svijeta može pozitivno djelovati i na ljubavni i na profesionalni život.

