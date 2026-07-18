Samo slika!? Pozadina mobitela otkriva puno, a jedna vas generacija zbog nje osuđuje

Naizgled beznačajan odabir, poput slike koju stavite na pozadinu svog pametnog telefona, u današnjem digitalnom dobu može postati predmetom prosudbe. Dok za mnoge predstavlja tek estetski detalj ili praktičnu uspomenu, za mlađe generacije to je još jedan prozor u nečiju osobnost, a ponekad i osnova za stvaranje brzog suda o nekome.

Generaciji Z ništa ne promiče

Jedan od sedam Amerikanaca potajno osuđuje ljude na temelju pozadine njihovog telefona, prema novom istraživanju koje je proveo Talker Research na uzorku od dvije tisuće ispitanika. Podaci pokazuju da 14 posto ljudi smatra kako slika na zaslonu govori nešto važno o karakteru vlasnika uređaja.

Ovaj trend je, očekivano, najizraženiji među mlađim korisnicima. Nevjerojatnih 33 posto pripadnika generacije Z priznaje da donosi zaključke o nekome na temelju pozadine mobitela, a s njima se slaže i 17 posto milenijalaca. Za njih, ovaj digitalni odabir nije samo ukras, već vitalna informacija koja može otkriti je li netko kreativan, obiteljski nastrojen, praktičan ili jednostavno nezainteresiran.

Što je najčešće na zaslonima?

Istraživanje je također otkrilo kakve slike najčešće krase zaslone pametnih telefona. Na prvom mjestu, s 19 posto, nalaze se fotografije članova obitelji i djece. Odmah iza njih slijede fotografije prirode i pejzaža s 11 posto, dok treće mjesto, s istim postotkom, zauzimaju slike koje bude osobne uspomene.

Zanimljivo, čini se da su kućni ljubimci omiljeniji od partnera, barem kada je riječ o pozadinama na telefonima. Fotografije ljubimaca odabralo je 10 posto ispitanika, dok se za sliku partnera ili supružnika odlučilo svega sedam posto njih. S druge strane, jedan od deset ispitanika uopće se ne zamara personalizacijom i koristi tvornički zadanu pozadinu koju nudi proizvođač telefona.

Moć tvorničkih postavki

Upravo je korištenje zadane pozadine potaknulo najviše rasprava. Za 12 posto onih koji priznaju da osuđuju tuđe odabire, tvornička pozadina izaziva negativnu reakciju. Smatraju da takva osoba nema inspiracije, da je neangažirana i da joj nedostaje sposobnost kreativnog izražavanja.

Foto: Pexels

Ipak, trećina ispitanika (32 posto) ima pozitivnije viđenje. Za njih, zadana pozadina signalizira da je osoba praktična, minimalistički nastrojena i da ne želi zatrpavati zaslon distrakcijama. Četvrtina smatra da to jednostavno znači da telefon doživljavate isključivo kao alat, a ne kao produžetak vlastite osobnosti, dok 22 posto zaključuje da takav odabir nema apsolutno nikakvo značenje.

A kako je u Hrvatskoj? Nacionalni ponos i dominacija Androida

Iako ne postoje specifična istraživanja o tome osuđuju li Hrvati jedni druge na temelju pozadine mobitela, trendovi pokazuju što najčešće stavljamo na zaslone. Uz globalno popularne motive poput fotografija obitelji i kućnih ljubimaca, u Hrvatskoj je izražen trend isticanja nacionalnog ponosa i prirodnih ljepota. Tako zaslonima često dominiraju prizori Jadranske obale, Plitvičkih jezera ili gradskih vizura poput Dubrovnika.

Ono što hrvatski kontekst čini bitno drugačijim od američkog jest samo tržište pametnih telefona. Dok se u SAD-u "borba plavih i zelenih mjehurića" zaoštrava jer iPhone drži većinski udio, u Hrvatskoj je situacija obrnuta. Prema podacima za 2024. godinu, Android je dominantan operativni sustav s udjelom od oko 77 posto, dok Appleov iOS koristi oko 22 posto korisnika. Ta razlika ublažava stigmu "zelenog mjehurića" i čini marku telefona nešto manjim statusnim simbolom nego što je to slučaj u Americi.

Pametni telefon odavno je prestao biti samo komunikacijski uređaj. Danas je on modni dodatak, izraz identiteta i simbol društvenog statusa. Od boje kućišta, koja prema psiholozima također može odražavati osobnost, pa sve do operativnog sustava i na kraju, slike na zaslonu, svaki detalj je podložan interpretaciji.

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