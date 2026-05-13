Policija pojasnila bizarnu situaciju zašto je Armada kasnila na utakmicu skoro pola sata

Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2-0 (0-0).

Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje.

Dinamo je osvojio dvostruku krunu baš kao Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pehara pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječnoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima osam naslova pobjednika, a Rijeka sedam, koja je uz to četvrti put poražena u finalu.

Finale su obilježili i navijači obje momčadi. Uoči utakmice bila su i dva incidenta na kojima je na vrijeme reagirala policija, ali sve je iznenadila scena na utakmici koje je počela, a onih najglasnijih navijača Rijeke još nije bilo na tribinama.

Prema neslužbenim informacijama koje su tada pristizale, policija je navodno kod dolaska u Osijek Armadu odvela u potpuno krivi dio grada i zbog toga su kasnili na finale.

Tek su u 23. minuti utakmice počeli su ulaziti na tribinu, a policija je na svom X profilu nakon utakmice pojasnila cijelu situaciju.

"Dio navijača Rijeke nije do NP Čepin došao do 14:30 sati, (bila naša preporuka), što je razlog njihovog kašnjenja na stadion", kratko i jasno poručio je MUP-RH uz dodatak kako je na utakmici privedeno pet osoba.

⚽️9🥅 UTAKMICA @gnkdinamo & @NKRijeka završila u u 19:52

⏺️GLEDATELJA 10 055

⏺️PRIVEDENO 5 osoba

‼️dio navijača Rijeke nije do NP Čepin došao do 14:30 sati, (bila naša preporuku), što je razlog njihovog kašnjenja na stadion. https://t.co/rJsyENamXU pic.twitter.com/5qyFlwCSQ8 — MUP-RH (@mup_rh) May 13, 2026