FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROPUSTILI FINALE /

Policija pojasnila bizarnu situaciju zašto je Armada kasnila na utakmicu skoro pola sata

Policija pojasnila bizarnu situaciju zašto je Armada kasnila na utakmicu skoro pola sata
×
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Sve je iznenadila scena na utakmici koje je počela, a onih najglasnijih navijača Rijeke još nije bilo na tribinama

13.5.2026.
20:55
HinaSportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2-0 (0-0).

Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje.

Dinamo je osvojio dvostruku krunu baš kao Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pehara pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječnoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima osam naslova pobjednika, a Rijeka sedam, koja je uz to četvrti put poražena u finalu.

Finale su obilježili i navijači obje momčadi. Uoči utakmice bila su i dva incidenta na kojima je na vrijeme reagirala policija, ali sve je iznenadila scena na utakmici koje je počela, a onih najglasnijih navijača Rijeke još nije bilo na tribinama. 

Prema neslužbenim informacijama koje su tada pristizale, policija je navodno kod dolaska u Osijek Armadu odvela u potpuno krivi dio grada i zbog toga su kasnili na finale. 

Tek su u 23. minuti utakmice počeli su ulaziti na tribinu, a policija je na svom X profilu nakon utakmice pojasnila cijelu situaciju. 

"Dio navijača Rijeke nije do NP Čepin došao do 14:30 sati, (bila naša preporuka), što je razlog njihovog kašnjenja na stadion", kratko i jasno poručio je MUP-RH uz dodatak kako je na utakmici privedeno pet osoba. 

ArmadaHnk RijekaHrvatski KupDinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike