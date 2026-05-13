Evo kolike premije očekuju igrače Dinama i Rijeke ako osvoje Rabuzinovo sunce

Dinamo i Rijeka od 18 sati na Opus Areni igraju finale Hrvatskog nogometnog kupa. Osim prestiža i trofeja, dodatna motivacija igračima mogli bi biti i financijski bonusi koje će ostvariti.

Kako smo već pisali, Dinamovi igrači već su dobili 800 tisuća eura bonusa za osvajanje naslova prvaka, koje će podijeliti međusobno. No ako sezonu zaključe osvajanjem duple krune, Dinamovi će igrači zaraditi još dodatnih 200 tisuća eura. Uz potencijalnih milijun eura, dodatni bonus bio bi ostvaren i plasmanom u Ligu prvaka, a pojedini igrači, poput Dominika Livakovića i Josipa Mišića, imaju i osobne bonuse.

Što se tiče Rijeke, njezini su igrači za duplu krunu prošle sezone zaradili dvostruko više nego što Dinamovi mogu zaraditi ove godine. Damir Mišković tada je veliki uspjeh nagradio s dva milijuna eura, a ako ove sezone obrane naslov osvajača Kupa, Bijelima će na račun sjesti i dodatnih 300 tisuća eura, koje bi također trebali podijeliti međusobno, navodi Nacional.