Sanja Vejnović: 'U nekom paralelnom svemiru sam ja sad u Hollywoodu, a u ovom našem sam tu'

U studiju zagrebačkog Jadran Filma predstavljena glavna glumačka postava nove RTL-ove dramske serije "Divlje pčele" koja možete gledati od ponedjeljka, 3 studenog. U istoj jednu od uloga ima i naša proslavljena glumica Sanja Vejnović (64) koja je u razgovoru za Net.hr otkrila kako izgledaju snimanja "Divljih pčela", kakve savjete daje mlađim kolegama, ali i žali li što nije ostvarila inozemnu karijeru.

Kakva je atmosfera na setu snimanja Divljih pčela? Je li naporan tempo?

Izvrsna je atmosfera! Uvijek je naporan tempo u ovom formatu - svaki dan, pet dana u tjednu po pet, šest sati, koji dan i sedam, zavisi i koji si na redu na distribuciji. Neki put je to pola dana nekad cijeli dan, ali svaki dan je.

Imate zaista zavidnu karijeru i iskustvo i čujem da mlađi kolege dolaze i traže od vas neke savjete. Što najčešće traže, što im kažete?

Pa pitaju sve. Ali ja se sjećam svoje mladosti. Ja sam počela kao 12 godišnjakinja. Ja sam isto tako išla za starijim glumcima i ispitivala i oni su mi otkrivali neke svoje tajne, neke trikove i tako da mi je to apsolutno normalna smjena generacija. Pitaju me sve o tome. Ja im čak i sama znam reći nešto čega nisu još svjesni, a postat će s godinama.

Kako reagiraju onda na savjete?

Onda uzmu sve što ide u njihovu korist. Kad kažem pazi na svjetlo, sad si u mraku, osjećaš svjetlost... Nedavno smo se smijali, vježbala sam to s mojom mladom kolegicom, kako da osjeti svjetlo na licu, a ona govori 'ja to ne osjetim'. Osjetit ćeš, samo vježbaj. To su bitne stvari i gdje da se troše gdje da se čuvaju, i da se daju do kraja, kao i u svemu u životu.

Od 12. godine ste na sceni, a završili ste kroatistiku. Kako to da je gluma ipak prevagnula?

Pa zato što to je to takav stjecaj okolnosti. Ja mislim da sam ja inače studirala glumu, da se nije potrefilo da sam nakon gimnazije dobila dvije velike uloge, baš u vrijeme kad sam trebala ići na prijemni, a propozicije na Akademiji ne dozvoljavaju da se išta snima prve dvije godine, onda bi propustila bila i Visoki napon i Banović Strahinju i Bulajića i Mimicu. Što bi mi u tom momentu bio dosta glup potez. Onda sam radije snimala te uloge nego išla. Pa sam onda upisala tadašnju kroatistiku, a onda sam sljedeće godine opet dobila Paskaljevića Varljivo leto. Pa mi je opet bilo žao to propustiti. I tako dvije, tri godine i već sam došla do kraja. Stala sam kao apsolvent i onda sam se u kasnijim godinama vratila na fakultet da završim kroatistiku.

Je li vam žao što ste odbili inozemne ponude?

Bilo ih je puno, ali uvijek je glupo pričati o nečemu. Stjecaj okolnosti je stjecaj okolnosti. Tako se posložilo. U nekom paralelnom svemiru sam ja sad u Hollywoodu, a u ovom našem sam tu. Zašto sam ja to tada odlučila? Ja ne mogu sad više ući u svoju glavu, tada sam odlučila tako. Možda me bilo strah, možda me bilo strah odvojiti se. Premlada sam bila, sve mi je to dolazilo s nekih mojih 17, 18 godina i nekako nisam bila spremna i očito nisam bila dovoljno ambiciozna. Možda su današnja djeca ambicioznija i žele to prihvatiti. Ja sam još studirala i eto... Je li to bila dobra ili loša odluka, to danas ne znamo.

Da možete izabrati jednu hollywoodsku facu ili nekog svjetskog glumca i glumicu da snimate s njim, da ste zajedno na nekom setu, tko bi to bio?

A uvijek Meryl Streep, zauvijek. Ona je izvan izvan svih liga. Stvarno je fenomenalna. Annette Bening, volim strašno Judy Foster. Volim tu jednu generaciju stvarno fenomenalnih glumica koje su ostale dosljedna sebi i kao osobe i sa svojim izjavama i stavovima, jedna Julianne Moore...

