Osuđen liječnik koji je prodao ketamin Matthewu Perryju, mama ga u suzama ispratila iz sudnice

Liječnik iz Los Angelesa koji je prodao ketamin Matthewu Perryju prije njegove smrti osuđen je na dvije i pol godine zatvora. Dr. Salvador Plasencia (44) priznao je krivnju u srijedu za davanje Matthewu Perryju ketamina. Zvijezda Prijatelja preminula je od predoziranja 2023. godine. Imao je 54 godine. S ovisnošču se borio godinama, još dok je bio jedna od najvećih zvijezda svoje generacije zahvaljujući ulozi Chandlera Binga, piše The Guardian.

Glumac je legalno uzimao kirurški anestetik ketamin kao lijek za depresiju. No, kada mu njegov redovni liječnik nije dao količine koje je želio, obratio se Plasenciji, koji je priznao da ga je ilegalno prodavao Perryju i znao da je Perry ovisnik. Poslao je SMS poruku drugom liječniku da je Perry "kreten" kojeg se može iskoristiti za novac, tvrdilo se na sudu.

Perryja je mrtvog u njegovom domu u Los Angelesu pronašao njegov asistent, a medicinski vještak je presudio da je ketamin primarni uzrok smrti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Pomogli ste mu na putu do kraja'

Sudac je naglasio da Plasencia nije dao ketamin koji je ubio Perryja, već mu je rekla:

"Vi i drugi ste pomogli gospodinu Perryju na putu do takvog kraja tako što ste nastavili hraniti njegovu ovisnost o ketaminu. Iskoristili ste ovisnost gospodina Perryja za vlastitu korist“, rekao je.

Plasencia je izveden iz sudnice u lisicama dok je njegova majka glasno plakala u publici.

Plasencijini odvjetnici pokušali su ga prikazati kao brižnog čovjeka koji se izvukao iz siromaštva i postao liječnik kojeg su voljeli njegovi pacijenti, od kojih su neki sudu dali svjedočanstva o njemu. Odvjetnici su njegovu prodaju Perryju nazvali "nepromišljenom“ i "najvećom pogreškom u njegovom životu“.

Perryjeva majka i dvije polusestre bile su prisutne na saslušanju i dale dirljive izjave prije izricanja presude.

"Svijet žali za mojim bratom“, rekla je Madeleine Morrison.

"Bio je svima omiljeni prijatelj.“

Plasencia je bio prvi koji je osuđen od petero optuženika koji su priznali krivnju u vezi s Perryjevom smrću. Ostaloj četvorici bit će izrečene presude na vlastitim saslušanjima u nadolazećim mjesecima.

POGLEDAJTE VIDEO: Tijelo Matthewa Perryja našli su u jacuzziju u njegovu domu u Los Angelesu. Nisu našli drogu kraj njega, niti tragove sumnjive smrti