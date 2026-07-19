Pogledajte što je pijavica ostavila iza sebe na Lošinju: Ozlijeđene dvije osobe

Snažna pijavica jutros je oko 4.30 sati prošla kroz kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju, ostavljajući za sobom veliku štetu.

Prema informacijama koje je objavila Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, vjetar je počupao oko 50 borova koji su pali na automobile, kamp-prikolice i šatore te prouzročili materijalnu štetu.

U nevremenu su ozlijeđena dva gosta kampa, koja su helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka na daljnje liječenje.

Na terenu su 22 vatrogasca sa šest vatrogasnih vozila koji uklanjaju srušena stabla i saniraju posljedice nevremena.