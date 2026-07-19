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Pogledajte što je pijavica ostavila iza sebe na Lošinju: Ozlijeđene dvije osobe

Pogledajte što je pijavica ostavila iza sebe na Lošinju: Ozlijeđene dvije osobe
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Foto: Vatrogasna zajednica Primorsko goranske županije

Na terenu su 22 vatrogasca sa šest vatrogasnih vozila koji uklanjaju srušena stabla i saniraju posljedice nevremena

19.7.2026.
17:01
danas.hr
Vatrogasna zajednica Primorsko goranske županije
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Snažna pijavica jutros je oko 4.30 sati prošla kroz kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju, ostavljajući za sobom veliku štetu.

Prema informacijama koje je objavila Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, vjetar je počupao oko 50 borova koji su pali na automobile, kamp-prikolice i šatore te prouzročili materijalnu štetu.

U nevremenu su ozlijeđena dva gosta kampa, koja su helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka na daljnje liječenje.

Na terenu su 22 vatrogasca sa šest vatrogasnih vozila koji uklanjaju srušena stabla i saniraju posljedice nevremena.

PijavicaLosinj
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