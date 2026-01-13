Neviđene snimke! Posada Jadrolinije našla se 'oči u oči' s moćnom pijavicom: 'Nimalo ugodno'

S moćnom pijavicom oči u oči susrela se posada Jadrolinijinog katamarana Danica u Rivanjskom kanalu prošlog petka. Kapetan broda je zaustavio katamaran dok opasnost ne prođe.

"Prošla je preko uvale Kablin na Sestrunju, tamo se 'razbila', onda se opet počela formirati na samom Sestrunju. Poslije je navodno krenula prema Petrčanima i opet se srećom 'razbila' prije dolaska do kopna. Ovo je snimljeno sa zadnjim momentima svjetla, u sam sumrak, oko 17.10 u petak", rekao je za Morski.hr Viktor Radulić.

Ovom događaju svjedočio je i Mate Radulić. "Svaka čast na smirenosti posadi broda.​ Kapetan Niko Delaš s posadom broda Danica našao se u nimalo ugodnoj situaciji. S druge strane, bilo je veličanstveno doživjeti stvaranje ovakvog prirodnog fenomena iz prve ruke", rekao je Mate, inače i autor videa kojeg možete vidjeti OVDJE.

