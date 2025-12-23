Rusi gaze sve pred sobom u Donbasu, Ukrajinci naredili povlačenje: 'Osvajači su uspjeli'

Ukrajinske snage povukle su se iz istočnog grada Siverska, objavila je u utorak ukrajinska vojska, dok ruska vojska nastavlja ofenzivu kojom želi zaprijetiti ključnim gradovima za ukrajinsku obranu na istoku.

Do pada Siverska, što dovodi ruske snage bliže Slovjansku, 30 kilometara prema zapadu, došlo je u vrijeme dok je Kijev pod američkim pritiskom da ubrzano ispregovara mir u gotovo četverogodišnjem ratu koji je započeo ruskom invazijom.

Slovjansk je sjeverno središte takozvanog "pojasa utvrda" gradova u ukrajinskoj regiji Donbas koji Rusija traži od Kijeva prije nego je spremna završiti rat.

"Osvajači su uspjeli napredovati zahvaljujući značajnoj brojčanoj prednosti i stalnom pritisku malih jurišnih skupina u teškim vremenskim uvjetima", priopćio je ukrajinski glavni stožer. On je naveo da je povukao vojnike kako bi sačuvao živote i resurse, dodajući da su ipak nanijeli teške gubitke neprijatelju.

Velike borbe oko Pokrovska

Rusija je ranije ovog mjeseca objavila da je osvojila Siversk, čiji je prijeratni broj stanovnika iznosio oko 10.000, što je Kijev bio odbacio.

U utorak, ukrajinska vojska rekla je da snage nastavljaju vršiti pritisak na grad i da će pokušati prekinuti logistiku ruskih trupa.

Borbe se i dalje vode oko bivšeg istočnog logističkog središta Pokrovska gdje su ukrajinske snage ovog mjeseca izjavile da su odbile neuobičajeno veliki ruski mehanizirani napad.

