Proslavljeni hrvatski olimpijac napravio zaokret: 'Rekao sam dosta'

Prije gotovo trideset godina gledali smo ga na malim ekranima dok je rušio europske rekorde i nosio hrvatsku zastavu u svijet. Danas, Tomislav Karlo, nekadašnji europski rekorder i olimpijski plivač, živi potpuno drugačije, daleko od bazena i sportskih reflektora.

Razgovarali smo s ovim hrvatskim plivačkim velikanom, koji je ostavio dubok trag u domaćem i europskom plivanju, u sklopu serijala Karijera nakon karijere.

Karlo je 1996. godine nastupio na Olimpijskim igrama u Atlanti, a krajem devedesetih osvojio četiri medalje na LEN europskim prvenstvima u malim bazenima.

Na FINA Svjetskom kupu 1997. u Parizu postavio je europski rekord na 50 metara leđno (24.52), a 2000. godine postao i pobjednik ukupnog poretka FINA Svjetskog kupa u toj disciplini. Za svoje uspjehe 1997. godine primio je Državnu nagradu za šport “Franjo Bučar”.

Nakon završetka profesionalne karijere, čime se danas bavite i koliko ste dugo u svom trenutnom poslu?

"Radim kao projektni menadžer već šest-sedam godina. Nakon karijere sam ostao u sportu, u sportskoj administraciji i dugo sam se bavio tim dijelom posla. Nakon toga sam rekao dosta sporta i okrenuo sam se novom smjeru svoje karijere.“

Kao netko tko je bio europski rekorder 90-ih i nastupio na Olimpijskim igrama, koliko vam je bila teška tranzicija nakon sporta?

"Imao sam sreću što sam nakon karijere ostao u sportu, pa mi je prijelaz bio lakši nego nekim kolegama koji su odmah otišli u druge branše. U sportu sam ostao kao administrator, i to mi je pomoglo da zadržim kontinuitet. Kasnije sam svjesno tražio karijeru izvan sporta – htio sam sam sebi dokazati da mogu biti uspješan i u nečem drugom.“

Danas su vremena drugačija. Je li, po vašem mišljenju, ranije bilo teže uspjeti i zarađivati od sporta, posebno u plivanju, nego danas?

"Iskreno, ne pratim previše kako je sada, ali mislim da se u plivanju nije mnogo promijenilo. I dalje je to sport koji je prilično zapostavljen u odnosu na druge. Teško je živjeti od plivanja, a kamoli zarađivati ozbiljan novac.“

Koliko se iskustvo iz sporta može prenijeti na poslovni svijet?

"Jako puno. Sport te nauči stvarima koje te nigdje drugdje ne mogu naučiti – kako biti bolji, kako se nositi s pobjedom i s porazom. To je možda i najveća životna lekcija. U sportu naučiš da se ne uzvisiš kad pobijediš i da ne potoneš kad izgubiš. To su vrijednosti koje ti kasnije pomažu u poslu i u životu.“

Jeste li tijekom karijere razmišljali što ćete raditi nakon sporta?

"Da budem iskren – nisam. Dok sam bio mlad i aktivan, nisam puno razmišljao o budućnosti. Uživao sam u trenutku i nisam se opterećivao time što dolazi poslije.“

Postoji li razlika između individualnih i timskih sportaša kada je riječ o prilagodbi nakon karijere?

"Mislim da je razlika velika. To sam shvatio tek kasnije. Timski sportaši nauče raditi u grupi, zajedno dolaziti do cilja. Mi, koji smo bili u individualnim sportovima, više smo navikli oslanjati se sami na sebe. Tek kasnije naučiš koliko je važno surađivati i graditi uspjeh zajednički.“

