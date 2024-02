Miroslav Ćiro Blažević za Slavka Ištvanića je znao reći kako mu je bio poput sina, kako je Slavko primjer jednog rijetko viđenog i čestitog mladića, simbol odanog vojnika kluba i pravog kapetana..

Slavko je, pak, potpisniku ovih redaka valjda nekoliko puta, samo njemu, rekao kako je Ćiru iznimno cijenio, ali ga se kao trenera i bojao. Danas je godinu dana od smrti legendarnog trenera svih trenera koji je svojim karakterom, ostvarenim, znanjem, oplemenio i zadužio hrvatski nogomet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Zarko Basic/PIXSELL Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Slavko Ištvanić u Maksimiru je bio primjer pravog kapetana i nogometaša koji gine za svoj dres i grb. Čestit i pošten, za njega je Ćiro kazao kako je bio vođa u Dinamu kakvog svaki trener može samo poželjeti u svlačionici, kako je čestit i pošten, ljudina... pamte se još one njegove riječi upućene Slavku Ištvaniću. Milina je i zbog toga u trbuhu i dan danas Slavku Ištvaniću...

"Nikad nisam pošalio što sam svom sinu po povratku iz inozemstva uzeo lokal i prepisao ga na Slavka. On je čestit i pošten i to je i zaslužio".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slavko Ištvanić javio nam se jutros kako bi se prisjetio na lik i djelo velikog, neponovljivog Ćire...

"Godina dana bez našeg Ćire... što reći... tužno i žalosno, pomalo neshvatljivo da ga nema. On je bio nogometni pojam. Baš je bio "trener svih trenera". Pokoj mu duši. Moj je život i obilježio i oplemenio. Naša je veza stvarno neraskidiva, to nije floskula, ne govorim ovo samo zato što o pokojniku sve najbolje, populistički. Puno smo toga prošli. Da, bojao sam ga se, iako sam bio njegov kapetan. Gledao me uvijek poput sina, a ja sam mu vraćao zalaganjem, predanošću, odanošću isto... Da, imali smo baš jako poseban odnos", rekao nam je Slavko Ištvanić i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je bila neraskidiva veza između mene i Ćire. Darovao mi je kasnije taj kafić, sigurno jedna lijepa stvar i gesta. I dokaz koliko me je volio. Vječna mu hvala i slava za sve što je napravio za mene i hrvatski nogomet, ma za sve... napravio je puno za pojedince, svima je bio na pomoći, svima je htio pomoći. Meni je enormno pomogao, kapa dolje i hvala mu za sve."