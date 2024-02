Miroslav Ćiro Blažević preminuo je 8. veljače 2023. dan prije 88. rođendana. Iza sebe je ostavio nogometno naslijeđe, velike uspjehe, ogromnu prazninu i tugu...

"Trener svih trenera" nekoliko mjeseci prije smrti dao je intervju koji je odjeknuo Hrvatskom - onaj našem Andriji Jarku.

Razgovor je snimljen na Maksimirskom stadionu, mjestu za kojega i sam Ćiro uvijek govorio kako je mjesto njegova najvećeg uspjeha. Bio je to, u biti - topao razgovor dvaju prijatelja, budući da su Ćiro i Andrija to i bili, što se i osjeti u tonu razgovora...

Sam razgovor je proširen s dijelovima snimljenim u Travniku, Splitu i Prištini, gdje ljudi svjedoče tome da je Ćiro bio čovjek koji je na mnoge ostavio neizbrisiv trag.

Ćiro se Jarku otvorio i rekao mu neke dosad nepoznate detalje o svom djetinjstvu, trnovitom putu, danima u zatvoru, o najvećim uspjesima, ali i najvećim neuspjesima u životu.

Otkrio je po čemu žele da ga pamte, te želi li svoju ulicu u Zagrebu. Iako je za vrijeme razgovora već bio ozbiljno bolestan, Ćiro je tijekom razgovora pokazao silnu energiju i svoj nenadmašni humor čime je više puta nasmijao i ekipu na snimanju intervjua Slušaj me, sine.

"Kad smo snimali ovaj intervju i Ćiro i mi znali smo da je kraj blizu, da je ta dijagnoza smrtonosna, da je jako loše. Unatoč tome, Ćiro je cijelo vrijem bacao fore, prosipao šale i širio jednu pozitivnu energiju s tim svojim neviđenim šarmom i s tim humorom", opisao je Jarak koji je u jednom trenutku upitao Ćiru:

"Je li te strah?", misleći na mogući tragičan ishod, koji se nažalost i dogodio. Jer, vidjelo se da je Ćiri kraj blizu, pretpostavljalo se da mu je ovo posljednji intervju s Jarkom.

"Strah? Jedva čekam da ovo bude gotovo i da zapalim jer on me pita je li me strah. Sine moj, nemoj da rasplačem ovu divnu mladost. Pomirio sam se, moja situacija je gotovo beznadna, ali ja ću se boriti za ljubav. Vidim po primjedbama liječnika, gotov sam. Ne mogu se spasiti, ali spasit ću se", rekao je Ćiro, trener svih trenera.

Ova sportska legenda otkrila je po čemu želi da ga ljudi pamte, te želi li svoju ulicu u Zagrebu. Iako je za vrijeme razgovora već bio ozbiljno bolestan, Ćiro je pokazao silnu energiju i svoj nenadmašni humor čime je više puta nasmijao i ekipu na snimanju.