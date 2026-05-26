Silovit sudar vlaka i školskog autobusa: 'Moje misli su uz žrtve i njihove obitelji'

U sudaru vlaka i školskog autobusa u belgijskom gradu Buggenhoutu u utorak ujutro poginulo je nekoliko ljudi, rekao je belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin.

On je izrazio žaljenje zbog "tragičnog incidenta". „Moje misli su uz žrtve i njihove obitelji. Ozlijeđenima želim puno snage”, napisao je na društvenoj mreži X.

"To se dogodilo u 8,08 sati. Na minibus je naletio vlak koji se trebao zaustaviti na sljedećoj postaji, udaljenoj otprilike jedan kilometar”, pojasnio je glasnogovornik Infrabela, tvrtke koja upravlja belgijskim željeznicama.

"Udar je bio iznimno silovit", dodao je.

Na upit agencije France presse savezna policija zasad je odbila iznijeti točan broj stradalih.