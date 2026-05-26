FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA U BELGIJI /

Silovit sudar vlaka i školskog autobusa: 'Moje misli su uz žrtve i njihove obitelji'

Silovit sudar vlaka i školskog autobusa: 'Moje misli su uz žrtve i njihove obitelji'
×
Foto: Dirk Waem/Zuma Press/Profimedia

Savezna policija zasad je odbila iznijeti točan broj stradalih

26.5.2026.
11:46
Hina
Dirk Waem/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U sudaru vlaka i školskog autobusa u belgijskom gradu Buggenhoutu u utorak ujutro poginulo je nekoliko ljudi, rekao je belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin.

Silovit sudar vlaka i školskog autobusa: 'Moje misli su uz žrtve i njihove obitelji'
Foto: DIRK WAEM/Belga Press/Profimedia

On je izrazio žaljenje zbog "tragičnog incidenta". „Moje misli su uz žrtve i njihove obitelji. Ozlijeđenima želim puno snage”, napisao je na društvenoj mreži X.

Silovit sudar vlaka i školskog autobusa: 'Moje misli su uz žrtve i njihove obitelji'
Foto: Dirk Waem/Zuma Press/Profimedia

"To se dogodilo u 8,08 sati. Na minibus je naletio vlak koji se trebao zaustaviti na sljedećoj postaji, udaljenoj otprilike jedan kilometar”, pojasnio je glasnogovornik Infrabela, tvrtke koja upravlja belgijskim željeznicama.

"Udar je bio iznimno silovit", dodao je.

Na upit agencije France presse savezna policija zasad je odbila iznijeti točan broj stradalih.

BelgijaSudarPrometna NesrećaAutobusVlak
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike