Legenda se odrekla kćeri: 'Zašto? Pa, na OnyFansu zarađujem preko 100.000 eura mjesečno'

Obiteljski sukob bivšeg engleskog nogometaša David Dunn posljednjih je mjeseci privukao veliku pozornost britanskih medija i sve se pretvorilo u pravi skandal o kojem pišu britanski tabloidi. Nekadašnji legendarni veznjak Blackburn Roversa prekinuo je svaki odnos sa svojom 19-godišnjom kćeri Mijom nakon što je ona počela objavljivati eksplicitni sadržaj na platformi za odrasle OnlyFans.

Mia Winward-Dunn tvrdi da je upravo ta odluka dovela do potpunog raspada obiteljskih odnosa. Ispričala je kako je pokušala ponovno uspostaviti kontakt s ocem, no razgovor je završio uvredama. Prema njezinim riječima, nazvao ju je pogrdnim imenima, nakon čega su je roditelji blokirali i prekinuli svaku daljnju komunikaciju.

"Željela sam obnoviti kontakt s ocem, ali on me tijekom razgovora nazvao k***m. Pokušala sam tati i mami objasniti svoju stranu, no samo su me izvrijeđali i blokirali mi broj", tvrdi Mia Winward-Dunn, prenosi Daily Mail.

Unatoč tome, Mia naglašava da stoji iza svojih izbora i ne smatra da je zbog toga loša osoba. Ističe kako je punoljetna i svjesno je odabrala vlastiti put, koji joj, kako tvrdi, donosi i vrlo visoku zaradu — navodno i do 100.000 funti mjesečno (114.641,50 eura).

"Rekla sam im da me to što radim ne čini lošom osobom. Imam 19 godina i odlučila sam raditi nešto svoje", poručila je.

Zbog narušenih odnosa s obitelji više ne koristi svoje prezime, već djeluje pod pseudonimom Mia Kate Rose. Također, nedavno je Mia Winward-Dunn iliti Mia Kate Rose objavila da je trudna. Negdje je veselje u obitelji Dunne veliko. Ili nije...

Kako bilo, David Dunn iza sebe ima zapaženu nogometnu karijeru. Kao dugogodišnji igrač Blackburn Rovers upisao je 377 nastupa i postigao 58 pogodaka, čime je stekao status klupske legende. U jednom razdoblju smatran je jednim od kvalitetnijih veznih igrača u Engleskoj, a britanski mediji su ga 2010. uvrstili među 50 najboljih nogometaša Premier lige od njezina osnutka 1992. godine. Tijekom karijere igrao je i za Birmingham City te Oldham Athletic, gdje je 2016. završio profesionalni put. Za reprezentaciju Engleske nastupio je jednom, 2002. protiv Portugala, kada je u igru ušao umjesto Stevena Gerrarda.

Iako je ostavio značajan trag u nogometu, Dunnova sportska postignuća danas su u sjeni privatnog sukoba koji i dalje izaziva velik interes javnosti.

