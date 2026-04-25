FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TKO ĆE SE SPASITI? /

Borba za ostanak u Premier ligi se nastavlja: Tottenham i West Ham slavili

Borba za ostanak u Premier ligi se nastavlja: Tottenham i West Ham slavili
×
Foto: Paul Currie/Tottenham Hotspur FC/Shutterstock Editorial/Profimedia

Unatoč slavlju Tottenham je ostao na 18. mjestu ljestvice...

25.4.2026.
18:30
Hina
Paul Currie/Tottenham Hotspur FC/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Tottenhama i West Hama vode međusobnu borbu i pokušavaju izbjeći ispadanje iz Premier lige, a ove su subote oba sastava slavila u dvobojima 34. kola.

Tottenham je u blijedoj igri uspio osvojiti sva tri boda kod Wolverhamptona, sastava koji je od ranije već ispao iz elitnog razreda. Tottenham je pobijedio s 1-0, a pogodak vrijedan tri boda zabio je Palhinha u 82. minuti. Bila je to prva prvenstvena pobjeda Tottenhama u ovoj 2026. kalendarskoj godini.

Unatoč slavlju Tottenham je ostao na 18. mjestu ljestvice i u zoni ispadanja jer je konkurent West Ham također slavio, u infarktnom ogledu na domaćem terenu je pobijedio Everton 2-1.

Svi su golovi postignuti u drugom dijelu, a West Ham je poveo pogotkom Součeka u 52. minuti. Muk je na stadionu u Londonu uslijedio u 88. kada je Dewsbury-Hall izjednačio, ali skupio je domaćin snage u samoj završnici te je Wilson u 93. minuti bio strijelac za iznimno važnu pobjedu West Hama.

Liverpool vodi borbu kako bi izborio ulazak u Ligu prvaka i iduće sezone, a u tom smislu je ostvario važnu domaću pobjedu protiv Crystal Palacea od 3-1. Isak i Robertson su doveli Liverpool u vodstvo od 2-0, dok je na drugoj strani na 1-2 smanjio Munoz golom u 71. minuti. Sve je riješeno u 96. kada je Wirtz pogodio suparničku mrežu za konačnih 3-1 sastava s Anfielda.

U prvom subotnjem dvoboju nogometaši Fulhama su s minimalnih 1-0, na svom Craven Cottageu, pobijedili Aston Villu. Fulham je bio dosta bolji u prvom poluvremenu te je takvu igru naplatio pogotkom  nekoliko minuta prije odlaska na odmor. Strijelac je bio Sessegnon u 43. minuti.

U nastavku dvoboja, a kako se bližio kraj, Aston Villa je preuzimala sve više rizika te je tražila barem bod na ovom gostovanju. Najbolju je šansu propustio Abraham, a gosti iz Birminghama su na kraju ipak ostali bez ičega.

Ovom je pobjedom Fulham napredovao do 10. mjesta na ljestvici, dok je Aston Villa ostala četvrta i time nastavlja borbu za pozicije koje vode prema Ligi prvaka. Ujedno je Aston Villa i dalje u igri za osvajanje Europske lige.

Posljednja se utakmica ovog kola igra u ponedjeljak, a sastaju se Manchester United - Brentford.

POGLEDAJTE VIDEO: Već je poznat nasljednik Tudora u Spursima: I prije je radio u Engleskoj

Tottenham HotspurWest Ham
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike