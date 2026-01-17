FREEMAIL
NOSTALGIČNA OBJAVA /

Ni Meghan Markle nije odoljela viralnom izazov: Intimni video snimila mala Lilibet

Ni Meghan Markle nije odoljela viralnom izazov: Intimni video snimila mala Lilibet
Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Meghan Markle raznježila je pratitelje intimnom objavom u kojoj je spojila nostalgiju i sadašnjost, a poseban trenutak snimila je njihova četverogodišnja kći Lilibet

17.1.2026.
14:52
Hot.hr
/ Splashnews.com/splash/profimedia
Vojvotkinja i bivša glumica Meghan Markle (44) ovih je dana raznježila pratitelje intimnim i nostalgičnim trenutkom iz obiteljskog života. Kombinirajući fotografiju staru deset godina s novim, dirljivim videom u kojem pleše s princem Harryjem (41), pokazala je stranu koju javnost rijetko ima priliku vidjeti. A najposebniji detalj jest da je sve, kako je sama otkrila, snimila njihova četverogodišnja kći, princeza Lilibet, priključivši se pritom popularnom trendu koji je osvojio društvene mreže.

Povratak u prošlost i pogled u sadašnjost

Objava započinje fotografijom koja odiše srećom, a prikazuje Meghan i Harryja u zagrljaju, nasmijane i okupane suncem. Slika, za koju se vjeruje da je nastala tijekom njihovog putovanja u Bocvanu 2016. godine, evocira sjećanja na same početke njihove veze, daleko od očiju javnosti i kraljevskih protokola. Porukom koju je Meghan podijelila u opisu: "Kad se 2026. čini baš kao 2016... morali ste biti tamo", vojvotkinja se priključila aktualnom viralnom trendu "2026 is the new 2016", koji je početkom godine preplavio TikTok i Instagram.

Nostalgični trend obilježava deset godina od 2016. godine, razdoblja koje mnogi doživljavaju zlatnim dobom internetske kulture i bezbrižnijeg života. Ideja trenda je jednostavna - živjeti kroz 2026. godinu kao da je ponovno 2016., uz dozu opuštenosti, radosti i sjećanja na lijepe trenutke.

Nakon nostalgičnog povratka u prošlost, slijedi kratak crno-bijeli video koji prikazuje sadašnjost. Vojvoda i vojvotkinja opušteno plešu na prostranoj travnatoj površini. Najdirljiviji detalj objave svakako je potpis ispod videa: "zasluge: naša kći". Činjenica da je upravo njihova kći, princeza Lilibet, zabilježila ovaj intiman trenutak svojih roditelja, oduševila je pratitelje diljem svijeta.

Godina novih početaka

Ova osobna objava dolazi u vrijeme kada je Meghan Markle iznimno aktivna na poslovnom planu. Nakon što su se ona i princ Harry 2020. godine povukli s kraljevskih dužnosti i preselili u Sjedinjene Države, posvetili su se izgradnji vlastitog brenda kroz organizaciju Archewell Inc. Godina 2026. za Meghan je započela vrlo uspješno. Njezin lifestyle i kulinarski brend, As Ever, koji je pokrenula u travnju 2025., već niže uspjehe. Početkom siječnja lansirala je limitiranu seriju kožnih knjižnih oznaka s ugraviranim natpisom "Ovdje sam zaspao/la" te prateći set koji je uključivao čaj i med, a koji se rasprodao u rekordnom roku. Šuška se da bi uskoro mogla objaviti i svoju prvu kuharicu, što bi se savršeno nadovezalo na njezinu Netflixovu emisiju With Love, Meghan.

Osim poduzetničkih voda, Meghan se vratila i svojoj prvoj ljubavi, glumi, ulogom u komediji Close Personal Friends

