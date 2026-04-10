Vlastitu ženu prodavao preko interneta, u mreži 120 muškaraca: Jednog klijenta i on silovao

Muškarac osumnjičen za iskorištavanje svoje supruge prisiljavanjem na pružanje seksualnih usluga uz naplatu, u petak je u slučaju koji uključuje još oko 120 muškaraca izašao pred sud u Švedskoj pod optužbom za teško podvođenje i silovanja.

Osumnjičeni 62-godišnjak, koji odbacuje krivnju, uhićen je i pritvoren u listopadu nakon što ga je supruga prijavila policiji na sjeveru Švedske.

Muškarac, bivši član motociklističkog kluba Hell's Angels, djelovao je smireno dok je tužiteljica Ida Annerstedt čitala točke optužnice.

Njegova žrtva nije bila nazočna u sudnici zbog zaštite anonimnosti te je raspravu pratila putem videoveze. Nakon čitanja optužnice, suđenje je nastavljeno iza zatvorenih vrata.

Godinama je prisiljavao na seksualne radnje

Prema optužnici, optuženik je godinama ostvarivao korist od svoje supruge prisiljavajući je na seksualne radnje.

„Optužen je za teško podvođenje. Organizirao je operaciju kojom se njegova partnerica, koja mu je kasnije postala supruga, bavila prostitucijom”, izjavila je Annerstedt za France Presse.

Muškarac se tereti za kreiranje internetskih oglasa, organiziranje sastanaka, provođenje nadzora i prisiljavanje supruge na seksualne radnje s internetskim prijenosom kako bi privukao više klijenata.

Žrtva bila pod utjecajem droge i alkohola

U optužnici stoji da je žrtva bila u "ranjivom položaju”. Tužiteljica je kazala da je žrtva bila „pod utjecajem droge i alkohola te ga se jako bojala”, podsjetivši da se optuženiku sudi i zbog prijetnji i napada.

Osim za teško podvođenje, muškarac je optužen za osam silovanja, od kojih je jedno uključivalo suprugu i klijenta.

Preostalih sedam točaka odnosi se na seksualne radnje na koje je supruga bila prisiljena pred kamerama, što se prema švedskom zakonu izjednačava sa silovanjem.

Za plaćanje seksualnih usluga osumnjičeno je 120 osoba. Njih 26 već je optuženo, prenosi France Presse.

Švedska je šokirana ovim otkrićem koje se uspoređuje sa slučajem Dominiquea Pelicota u Francuskoj koji je u prosincu 2024. osuđen na 20 godina zatvora jer je drogirao svoju suprugu Gisele i prepustio je desecima neznanaca da je siluju u njihovoj kući na jugu zemlje.

