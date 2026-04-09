BRUTALNO NASILJE U DUBRAVI /

Divljački napad na Uskrs: Zaskočili maloljetnika oko ponoći i premlatili ga

Divljački napad na Uskrs: Zaskočili maloljetnika oko ponoći i premlatili ga
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija

O svemu se oglasila i zagrebačka policija

9.4.2026.
11:47
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Strašno nasilje dogodilo se među maloljetnicima u Zagrebu, pri čemu je jedan završio u bolnici s teškim tjelesnim ozljedama.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, sve se dogodilo na Uskrs, desetak minuta prije ponoći, kada su se maloljetnici posvađali na području naselja Dubrava.

Na ulici su dvojica maloljetnika prvo verbalno došla u sukob s trećim maloljetnikom, a potom su ga i napali. Udarali su ga rukama i nogama po tijelu.

Ozlijeđenom maloljetniku pomoć je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu", naveli su iz policije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
