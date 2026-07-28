Američki vojnik optužen za više silovanja izbjegao britanske sudove: Istragu prepustili vojsci

Američki zrakoplovac James Loubeau, optužen za niz silovanja i seksualnih napada na žene u Engleskoj, izbjegao je suđenje u Velikoj Britaniji. Policija u Suffolku istragu je prepustila američkoj vojsci.

Prošle godine Loubeau je u Miamiju osuđen na pet godina zatvora zbog seksualnog napada na jednu ženu. Napad se dogodio u američkoj vojnoj bazi RAF Mildenhall u Engleskoj. Nakon izlaska iz zatvora bit će pod nadzorom još 20 godina, piše The Guardian.

Američki tužitelji tvrdili su da je u istočnoj Engleskoj 2019. godine napao šest žena. Napadao ih je kada su spavale, bile pijane ili nisu bile pri svijesti. Tužitelji su njegovo ponašanje opisali kao "uznemirujuće, zastrašujuće i opasno". Postavlja se pitanje zašto istragu nije vodila britanska policija.

Dvije Britanke prijavile napad

Dvije Britanke prijavile su 2019. godine policiji u Suffolku da su ih Loubeau i još jedan američki zrakoplovac drogirali i silovali nakon izlaska u noćni klub.

Prema sudskim dokumentima, upoznale su ih u klubu u Bury St Edmundsu. Zrakoplovci su im ponudili prijevoz kući, ali umjesto toga odvezli su ih u bazu u Mildenhallu, točnije u Loubeauovu sobu. Ondje su pili vino i liker. Sljedeće čega se sjećaju bilo je buđenje ujutro. Bile su gole i zbunjene. Obje su vjerovale da su silovane.

Policija u Suffolku pokrenula je istragu, ali je samo 11 dana poslije prepustila slučaj američkoj vojnoj policiji.

'Nasilni pohod'

Loubeauu se najprije sudilo pred američkim vojnim sudom, i to zbog napada na američku vojnikinju u bazi Mildenhall. Postupak je završio 2020. godine oslobađajućom presudom. Iste godine otpušten je iz američkog ratnog zrakoplovstva, ali pod "časnim uvjetima", unatoč nizu disciplinskih prekršaja.

Osuđen je tek nakon istrage FBI-ja. Njegov DNK povezan je s tragom u slučaju 19-godišnje američke vojnikinje. Prema sudskim dokumentima, Loubeau se u noći kroz prozor ušuljao u njezinu zaključanu sobu i seksualno je napao dok je spavala.

Tužitelji u Sjedinjenim Državama pozvali su se i na druge optužbe iz Engleske. Tvrdili su da je 2019. godine u Suffolku izveo "nasilni pohod" i ponašao se kao da može napadati žene nekažnjeno.

Britanija preispituje odluku

Prema sporazumu SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, američka vojska može preuzeti istragu ako je žrtva pripadnik američkih snaga ili ako je vojnik kazneno djelo počinio na dužnosti. Međutim, tri Loubeauove žrtve bile su Britanke, a napadi se, prema optužbama, nisu dogodili dok je bio na dužnosti.

Policija u Suffolku odbila je Guardianu detaljno objasniti zašto je prepustila slučaj američkoj vojnoj policiji. Poručili su da sada preispituju postupak donošenja takvih odluka i praksu prijenosa slučajeva općenito.

Kako piše Guardian, Loubeauov slučaj dio je puno većeg problema u kojem su američki vojnici optuženi za teška kaznena djela u Britaniji izbjegavali britanski pravosudni sustav jer su lokalne policije prepuštale istrage američkoj vojnoj policiji.