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UHIĆEN JE /

Izbjegnuta strahota! Talijan (23) iz zabave na pulskoj plaži palio suho granje, a onda su reagirali građani

Izbjegnuta strahota! Talijan (23) iz zabave na pulskoj plaži palio suho granje, a onda su reagirali građani
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Foto: PU zadarska/Ilustracija

Iz PU istarske upozorili su građane kako je loženje vatre na otvorenom zabranjeno od 1. lipnja do 31. listopada

17.8.2026.
15:12
Tesa Katalinić
PU zadarska/Ilustracija
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Policija je u Puli uhitila Talijana (23) nakon što su ga zatekli kako iz zabave pali vatru na plaži Lungomare. Sve se odvilo u nedjelju oko 21 sat, a širenje vatre je zaustavljeno pravovremenom reakcijom građana i policije. 

Radi počinjenja prekršaja, policija je izvijestila nadležni Odjel inspekcije Službe civilne zaštite Pazin koji će preuzeti daljnji postupak prema talijanskom državljaninu.

Iz PU istarske upozorili su građane kako je loženje vatre na otvorenom zabranjeno od 1. lipnja do 31. listopada.

Velika opasnost od izbijanja požara

Iz policije upozoravaju i da je tijekom ljetnih vrućina opasnost od požara na otvorenom prostoru iznimno visoka. Najčešći su uzroci nekontrolirano spaljivanje korova i suhe trave, korištenje otvorenih ložišta, roštilja, bacanje opušaka i slično. Ovakvi se požari zbog nedovoljne pozornosti lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. 

"Stoga upozoravamo građane i turiste da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, da provjere jesu li sve poduzeli da ne nastane požar te da vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne prilaze interventnim vozilima", priopćili su iz policije.

VatraPulaPožarTalijan
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