Britney Spears zagonetnim detaljima potaknula nagađanja o prinovi u obitelji?

Pop-ikona Britney Spears (44) izazvala je lavinu komentara svojom najnovijom objavom na Instagramu, koja snažno upućuje na dolazak novog člana u njezin život. Kriptična poruka i pažljivo odabrani simboli naveli su milijune obožavatelja na zaključak da pjevačica najavljuje trudnoću ili rođenje djeteta, označavajući time novo, sretno poglavlje.

U svojoj objavi, Spears je poručila: "Ako budete imali sreće, upoznat ću vas s nekim nevjerojatno lijepim… nadam se ove godine". Poruka prati seriju fotografija i videozapisa prožetih temama rođenja i majčinstva, ostavljajući malo prostora za sumnju u njezinu namjeru.

Ova zagonetna objava dolazi nakon turbulentnog razdoblja za pjevačicu, koju često nazivaju "princezom popa". Početkom 2026. godine priznala je krivnju za nesmotrenu vožnju pod utjecajem alkohola, nakon čega je provela vrijeme u rehabilitacijskoj ustanovi. Izvori bliski pjevačici tvrde da je sada zdrava, sretna i usredotočena na svoje sinove i budućnost.

Nakon trinaest godina duge borbe, Spears se 2021. oslobodila kontroverznog skrbništva, a svoja je iskustva detaljno opisala u memoarima "Žena u meni". Iako je izjavila da više neće nastupati u SAD-u, njezina nova objava budi nadu da je pred njom najljepše životno poglavlje. Zasad nema službene potvrde, no pažljivo odabrani detalji govore više od riječi, ostavljajući njezine obožavatelje u sretnom iščekivanju.

Simboli prepuni značenja

Središnji dio objave je fotografija dječje odjeće na kojoj se ističe bijeli bodi s ružičastim svjetlucavim natpisom "Phoenix" (Feniks). Ime Feniks, koje nosi mitološka ptica što se ponovno rađa iz vlastitog pepela, moćan je simbol obnove i otpornosti. Mnogi vjeruju da je to referenca na pjevačičin vlastiti put i prevladavanje osobnih borbi koje su godinama bile pod povećalom javnosti.

Dodatnu dubinu objavi daje i knjiga koja se vidi na fotografiji, a za koju se vjeruje da je Zohar, temeljno djelo kabale, odnosno židovskog misticizma. Učenja kabale bave se duhovnim konceptima stvaranja, ponovnog rođenja i putovanja duše, što se savršeno uklapa u temu novog života. Vizualni narativ zaokružuje slika "Rođenje bisera" britanskog slikara Herberta Jamesa Drapera, koja prikazuje ženu kako poseže za bebom u školjci, dodatno naglašavajući temu rođenja. Objava uključuje i stariju fotografiju Britney s jednim od svojih sinova te videoisječke na kojima vježba sa Samom Asgharijem, od kojeg se u međuvremenu razvela.