Utemeljitelji HDZ-a napali Mesića zbog izjave o Jasenovcu: 'Nema mu pomoći'

Zajednica utemeljitelja HDZ-a reagirala je u srijedu na izjave bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića koji je ustvrdio da državni vrh relativizira ustaštvo, javlja portal 24sata.

U pismu, koje potpisuje predsjednik Zajednice Ivica Tafra, navodi se da je riječ o političkim konstrukcijama kojima se već desetljećima pokušava delegitimirati suvremena hrvatska država i njezino vodstvo.

"Laži treba spominjati da se ne bi ponovile. No Stipi Mesiću nema pomoći. 'Svjedok Mesić' danas tvrdi da je koncentracijski logor Jasenovac bio gubilište, 'jedno od najpoznatijih u Europi, u koje su ljudi dolazili da bi bili ubijeni jer su bili druge vjere ili druge nacionalnosti', a još jučer je tvrdio da je tamo 'možda netko i preminuo, ali da nitko nije bio ubijen'", ističe su pismu.

'Amnestirao petokraku'

Utemeljitelji su istaknuli i da je Mesić 2019. godine, kada je postao počasni građanin Sarajeva, "amnestirao petokraku pod kojom je razarana Hrvatska".

"Izjavio je da 'Jugoslavija nije bila unitarna država nego društvo otvorene demokracije i nacionalnih prava' i da 'najkraće rečeno ovaj rat nije bio potreban' jer se 'granice nisu promijenile niti za jedan milimetar'. On uopće ne percipira činjenicu da smo se borili za samostalnost i da bi bez hrvatskog otpora te granice bile na liniji Virovitica-Karlovac-Karlobag a Hrvatske ne bi bilo, jer je za njega je položaj Hrvatske u Jugoslaviji bio sasvim OK, a rat za samostalnost 'nepotreban'", stoji u pismu.

Isto tako, Mesića prozivaju da je denuncirao Hrvatsku, da je uoči Oluje pokušao izazvati ustavnu krizu, da se nije borio za prava Hrvata, da je provodio detuđmanizaciju te da je u Haag slao "kamione dokumentacije" i tako kriminalizirao hrvatsku politiku. Po njemu su opleli i zbog stavova prema ratu u Ukrajini.

Što je izjavio Mesić?

Podsjetimo, Mesić je u srijedu na 81. obljetnici proboja iz ustaškog logora Jasenovac kazao da je Jasenovac bio "gubilište, jedno od najpoznatijih u Europi, u koje su ljudi dolazili da bi bili ubijeni jer su bili druge vjere ili druge nacionalnosti".

S komemoracije je prozvao i premijera Andreja Plenkovića zbog susreta s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom na Hipodromu te dodao kako državni vrh relativizira ustaštvo. "Vrh države to i tolerira. Dovoljno je da se premijer ode pokloniti jednom NDH nostalgičaru", kazao je bivši predsjednik.

Plenković je na to pak odgovorio da nema relativizacije te da on kao premijer 10 godina sudjeluje na komemoraciji u Jasenovcu. "Što se tiče jedne jedine pjesme koja je vezana za početak Domovinskog rata - mi smo bezbroj puta opisali u kojem kontekstu je spjevana i napravljena, kao budnica u Domovinskom ratu. Mislim da to itekako treba odvojiti od ovoga što se odnosi na Drugi svjetski rat", naveo je Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Mesić prozvao Andreja Plenkovića zbog Marka Perkovića Thompsona