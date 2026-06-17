Sve je spremno za Umag! Stiže finalist Roland Garrosa, a turnir će 'zapaliti' i Shaquille O'Neal

Finalist ovogodišnjeg Roland Garrosa i trenutačno 10. na ATP ljestvici, 24-godišnji talijanski tenisač Flavio Cobolli predvodi listu igrača koji će od 10. do 18. srpnja nastupiti na 36. izdanju ATP turnira "Plava Laguna Croatia Open Umag", a koje je u srijedu predstavljeno na konferenciji za medije u zagrebačkom kampusu tvrtke Infobip.

Osim Cobollija, iz društva 50 najboljih na svijetu u umaškom teniskom centru u Stella Marisu nastupit će i Španjolac Alejandro Davidovich Fokina (ATP - 22.), Argentinac Tomas Martin Etcheverry (ATP - 30.), Talijan Matteo Arnaldi (ATP - 34.) i Belgijac Alexander Blockx (ATP - 37.). Na listi prijavljenih je i sjajni 20-godišnji Splićanin Dino Prižmić (ATP - 82.), koji je prvi hrvatski tenisač od 2019. koji je mjesto u glavnom ždrijebu Croatia Opena zaradio svojim stvarnim plasmanom na ATP ljestvici, a pridružit će mu se i 22-godišnji sugrađanin Luka Mikrut, dobitnik prve od tri pozivnice za glavni turnir u pojedinačnoj konkurenciji.

"Zaista smo ponosni na sve što smo ove godine napravili. Turnir je tjedan dana prije (nego što je do sada bio u ATP kalendaru), a ista nas stvar čeka i sljedeće godine. To naglašavam, jer se borimo s još dva europska turnira na zemlji, švedskim Bastadom i švicarskim Gstaadom, ne znam koji je bolji. Naravno da ima tenisača za koje smo se borili, a nismo ih uspjeli dovesti, ali kad sam vidio njihove liste, mislim da u tom kontekstu možemo biti sretni s onime što danas predstavljamo", rekao je direktor umaškog ATP turnira Tomislav Poljak koji je potom i predstavio najznačajnija igračka imena ovogodišnjeg izdanja Plava Laguna Croatia Opena.

"Apsolutno prvo ime je Flavio Cobolli koji je prije desetak dana napravio najveću stvar u karijeri, ušao u finale u Roland Garrosa i probio se u Top 10. Tenis je u Italiji na nevjerojatno razini, a Flavio je jedan od stjegonoša. I izvan tog finala u Parizu ima jako dobru sezonu - naslov u Acapulcu na turniru ATP 500 serije, finale u Hamburgu i zasigurno je netko koga željno očekujemo u Umagu", rekao je Poljak pa se prisjetio kako je prošle godine najavljivao nastup Stefanosa Tsitsipasa koji je potom morao otkazati dolazak na jedini hrvatski turnir iz kalendara ATP Toura.

"Naravno da uvijek postoji rizik da netko od tenisača koje najavljujemo ne dođe. Možda je ove godine taj rizik malo veći, s obzirom na to da smo u tjednu iza Wimbledona, a tjedan iza Grand Slam turnira je uvijek rizičan. Nadamo se da se svima koje najavljujemo, a Flavio je tu prvo ime, neće dogoditi ništa loše i da ćemo u njihovim predstavama uživati u Stella Marisu."

Već je otprije bilo poznato da u Umag dolazi Španjolac Alejandro Davidovich Fokina, kao i Poljak Hubert Hurkacz, koji je prije nepune dvije godine bio među desetoricom najboljih i trebao je već prošle godine nastupiti na Croatia Openu, ali ga je u tome spriječila ozljeda. Prethodno je najavljen i dolazak Tomasa Martina Etcheverryja, Poljakovog "favorita" među brojnim argentinskim tenisačima koji se nalaze u Top 100 na ATP ljestvici.

Oni koji nisu bili najavljeni, a nalaze se na prijavnoj listi, su 25-godišnji Talijan Matteo Arnaldi i 21-godišnji Belgijac Alexander Blockx.

"Matteo je bio i junak i tragičar Roland Garrosa, jer je baš Cobolliju morao bez borbe predati polufinalni meč. Matteo je u Umagu odigrao svoje prvo polufinale na ATP Touru u karijeri i gdjegod dođe je omiljen, pogotovo kod talijanske publike, a dobro znamo što to znači za Umag. Bio je dugo ozlijeđen, a sad dokazuje da je to iza njega i da od njega u Umagu možemo očekivati velike stvari. Alex Blockx je godište Dine Prižmića i on bi o njemu mogao jako puno reći. Igra izuzetno uzbudljiv tenis. Malo mu je napredak bio usporen ozljedama. Finalist je Next Gen Finala, imao je strašan rezultat u Madridu, gdje je pobijedio Auger-Aliassimea i Caspera Ruuda. On je top potencijal i bio bih jako iznenađen da ovu godinu ne završi u Top 20", najavio je Poljak.

Naravno, posebno je predstavio hrvatske predstavnike Dinu Prižmića i Luku Mikruta, koji su se našli na samo na igračkom popisu, već i među govornicima na ovoj konferenciji za medije.

"Dino je najbolji primjer izgradnje odnosa s mladim igračem, što mi kao turnir moramo raditi, pogotovo kad je riječ o hrvatskim tenisačima. Izuzetno smo ponosni i zahvalni što možemo biti dio njegovog puta. Svi smo pratili što se događalo u Rimu i Madridu. Nadam se da se drugi neće naljutiti, ali uvijek kažem da se moram kladiti na to tko će biti sljedeći hrvatski osvajač Umaga, moj bi novac išao na njega. Vjerujem da umaški uvjeti i sve ono što Dino može ponuditi u svom tenisu ove godine, kao i svih koje dolaze, je uzbudljivo za nas kao organizatore, ali i za hrvatski tenis u cjelini."

Dino Prižmić je u tri umaška nastupa s pozivnicom dvaput dogurao do četvrtfinala i oba puta izgubio od kasnijih osvajača naslova - 2023. od Australca Alexeija Popyrina, a prošle godine od Talijana Luciana Darderija. No, njegovi nastupi u ovoj godini i proboj među 100 najboljih na svijetu, povećali su apetite hrvatskih ljubitelja tenisa.

"Sigurno mi je cilj jednog dana osvojiti Umag. Bilo bi mi jako drago da se to dogodi. Ja ću se truditi, a cilj mi je doći što dalje", rekao je Prižmić.

Luka Mikrut će po drugi put će zaigrati u glavnom turniru, ponovno s pozivnicom, nakon što je prošle godine zapeo u zadnjem kolu kvalifikacija poslije sjajne pobjede na Marcom Trungelittijem, argentinskim veteranom i rekorderom po broju plasmana u umaški turnir kroz kvalifikacije, kojem je to bio prvi poraz u kvalifikacijama za Croatia Open.

"Luka u svom tenisu ima puno više od onoga u što i sam vjeruje. Mislim da ćemo od njega najbolje tek vidjeti, još je dovoljno mlad da to pokaže. Ako ozljede, koje su ga i ove godine malo usporile, nestanu, mislim da Luka sljedeće godine može ovaj turnir igrati i bez pozivnice. Luki želimo prvu ATP pobjedu u Umagu", istaknuo je Tomislav Poljak.

Mikrut se zahvalio direktoru i organizatorima na pozivnici.

"Drago mi je da netko ima povjerenja. Nadam se da ću pozivnicu opravdati. Prošle godine sam, nakon pobjede nad Trungelittijem, ostvario odlične rezultate, što vjerojatno nitko nije očekivao da će se dogoditi tako brzo. Jedva čekam doći u Umag i zaigrati na turniru koji je doista jak po igračima", rekao je 22-godišnji Splićanin.

Među uzvanicima su se pojavila još dvojica hrvatskih tenisača, Osječanin Matej Dodig koje je kandidat za jednu od preostale dvije pozivnice u pojedinačnoj konkurenciji, te Admir Kalender koji se nada nastupu u glavnom turniru parova.

"Nastavljamo voditi računa o hrvatskom tenisu. Oko 80% pozivnica u proteklih 11 godina je išlo hrvatskim igračima. Između ostaloga, zbog toga ovaj turnir i postoji - da bi hrvatski tenis imao najbolju moguću platformu, a mladi igrači za razvoj i probitak na sceni do koje inače ne mogu doći bez pozivnica. Zato i postojimo, kako bi hrvatski tenisači dobili priliku igrati na najvišoj razini", zaključio je Poljak.

Organizator turnira, tvrtka "Plava Laguna", i ove je godine uložilo značajna financijska sredstva za poboljšanje infrastrukture u Stella Marisu i uvjeta, kako za natjecatelje, tako i za posjetitelje, pokazujući da je ulaganje u sportske događaje trajno opredjeljenje tvrtke.

"Turnir traje već 36 godina. Nije to samo dokaz kontinuiranog rada, to je potvrda vizije i napornog rada svih ljudi i generacija koje su u tome sudjelovale, da bi turnir postao središnja točka ljetne zabave i sporta te jedan od najboljih 'evenata' u našoj regiji. Kao kompanija duboko povezana s ovom destinacijom, posebno smo ponosni što i ove godine nastavljamo graditi priču koja uspješno spaja vrhunski sport, nezaboravnu zabavu, gastronomiju i vrhunski 'hospitality' doživljaj", rekao je direktor Uprave Dragan Pujas te dodao:

"Uložili smo značajna sredstva. Imamo novi koncept "Social Arene", ulagali smo i u terene. Proširili smo centralni teren i imat ćemo jako dobre uvjete za igru. Kako turnir u Umagu nije samo tenis, dodatno smo uložili u program popratnih događaja. Dolazi nam Shaquille O'Neal u ulozi DJ-a. Učinit ćemo sve da se svatko tko dođe u Umag osjeća dobrodošlim."

"ATP Plava Laguna Croatia Open Umag nije samo simbol tenisa, već i snažan brend koji naš grad pozicionira na svjetskoj teniskoj i turističkoj karti. Upravo zato ovaj događaj zauzima posebno mjesto u identitetu Umaga, a kao zajednica s ponosom njegujemo vrijednosti koje predstavlja i podržavamo njegov daljnji razvoj", zaključio je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese.