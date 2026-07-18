Richard Gere snimljen u zagrljaju sa skoro 50 godina mlađom glumicom

Holivudska legenda Richard Gere (76) i glumica Diana Silvers (28) snimljeni su u prisnom razgovoru na klupi u New Yorku, a prolaznici su primjetili da se drže i za ruke. Iako su ovi prizori isprva zbunili fanove i prolaznike, zapravo se radi o scenariju za filmsku adaptaciju romana Lise Halliday (50) iz 2018. godine.

Radnja filma prati mladu asistenticu Alice, koju glumi Silvers, te proslavljenog 70-godišnjeg autora Ezru Blazera, kojeg utjelovljuje Richard Gere. Njihov slučajan susret u Central Parku prerasta u tajnu romansu u kojoj pisac pronalazi osobu pred kojom napokon može biti ranjiv, dok mlada asistentica skuplja hrabrost za vlastite spisateljske ambicije. No, njihova veza naposlijetku bude otkrivena javnosti.

Richard Gere je od 2018. godine u braku s 43-godišnjom španjolskom publicisticom Alejandrom Silvom. Par zajedno ima dvoje djece, sinove Alexandera i Jamesa, a Gere iz prethodnog braka ima i 26-godišnjeg sina Homera, dok Silva ima sina Alberta.