Napao Mirka da je komunjara i veleizdajnik, Cro Cop ga rasturio: Ovo morate vidjeti
'O sunce moje domoljubno. Hvala što si se javio, jer prava je rijetkost vidjeti nekoga čija razina pismenosti i inteligencije savršeno odgovara fizičkom izgledu osobe'
Zanimljiva situacija na službenom Facebook profilu Mirka Cro Cop Filipovića, priča ide ovako. Dakle, Mirko je nedavno objavio dvije usporedne fotografije sebe od prije 10 godina i danas.
U treningu, onako mišićav, kakav Mirko i jest. I onda i sad. I naravno, kako Mirka prati veliki broj fanova, komentari su počeli samo pljuštati. Među komentarima našao se i jedan koji je izazvao Mirkovu reakciju.
Jedan Filipovićev pratitelj malo se zaigrao, zaletio i "udario" na Mirka javno u komentarima. Njegov komentar prenosimo u cijelosti, kako je i napisan. Čisto da bolje osjetite i shvatite Mirkovog pratitelja, da osjetite tu posebnu "vibru"...
"Ova komunjara i veleizdajnik prve klase Cro Cor (vreća za napucavanje je lud sto posto, prodje mu život u teretovanju za ništa. Najveći domet mu je biti ministar u Vladi jugokomunističkog zločinca Ivice Račana".
I naravno, Mirko kad je vidio komentar spomenutog "majstora" borilačkog sporta i poznavatelja politike, odmah mu je, u svom stilu, odgovorio.
"O sunce moje domoljubno. Hvala što si se javio, jer prava je rijetkost vidjeti nekoga čija razina pismenosti i inteligencije savršeno odgovara fizičkom izgledu osobe. Nisam bio ministar u Vladi, a i moram ti reći nešto iako ne znam kako ćeš to prihvatiti. Komunizma nema od 1990! Vjerujem da znaš da smo u 2026. Znam da si sad šokiran i u nevjerici, ali tako je. Bilo bi lijepo od tebe da u ovim sparnim danima pročitaš nešto i malo se educiraš. Ali, ako čitaš kao što pišeš, to će potrajati ali napretku ništa ne smije stati na put. Zlobnici bi rekli da ništa od tvoje edukacije, jer izgledaš i pišeš kao da ti je lakše uterati metar u gu*icu nego centimetar u glavu, ali prijatelju dragi, ništa te ne smije obeshrabriti da se educiraš i da i dalje nastaviš otkrivati i izvoditi na pravi put nas komunjare i veleizdajnike. "
Veliki pozdrav od tvog ‘Cro Cora’!
P.S Bilo bi lijepo prema tvojim fanovima koje ćeš sada sigurno dobiti da me i ti dođes napucati jer sam vreća za napucavanje. Doduše, za to trebaju muda malo veća od onih za pisanje po FB, ali ja i svi oni koji će ovo pročitati ne sumnjamo u tebe", stoji u Mirkovoj objavi.
Nikad dosadno na Facebooku, kanalizaciji svega i svačega. Veselo, veselo, rekli bi Zagorci!