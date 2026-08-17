Napao Mirka da je komunjara i veleizdajnik, Cro Cop ga rasturio: Ovo morate vidjeti

Zanimljiva situacija na službenom Facebook profilu Mirka Cro Cop Filipovića, priča ide ovako. Dakle, Mirko je nedavno objavio dvije usporedne fotografije sebe od prije 10 godina i danas.

U treningu, onako mišićav, kakav Mirko i jest. I onda i sad. I naravno, kako Mirka prati veliki broj fanova, komentari su počeli samo pljuštati. Među komentarima našao se i jedan koji je izazvao Mirkovu reakciju.

Jedan Filipovićev pratitelj malo se zaigrao, zaletio i "udario" na Mirka javno u komentarima. Njegov komentar prenosimo u cijelosti, kako je i napisan. Čisto da bolje osjetite i shvatite Mirkovog pratitelja, da osjetite tu posebnu "vibru"...

"Ova komunjara i veleizdajnik prve klase Cro Cor (vreća za napucavanje je lud sto posto, prodje mu život u teretovanju za ništa. Najveći domet mu je biti ministar u Vladi jugokomunističkog zločinca Ivice Račana".

I naravno, Mirko kad je vidio komentar spomenutog "majstora" borilačkog sporta i poznavatelja politike, odmah mu je, u svom stilu, odgovorio.

"O sunce moje domoljubno. Hvala što si se javio, jer prava je rijetkost vidjeti nekoga čija razina pismenosti i inteligencije savršeno odgovara fizičkom izgledu osobe. Nisam bio ministar u Vladi, a i moram ti reći nešto iako ne znam kako ćeš to prihvatiti. Komunizma nema od 1990! Vjerujem da znaš da smo u 2026. Znam da si sad šokiran i u nevjerici, ali tako je. Bilo bi lijepo od tebe da u ovim sparnim danima pročitaš nešto i malo se educiraš. Ali, ako čitaš kao što pišeš, to će potrajati ali napretku ništa ne smije stati na put. Zlobnici bi rekli da ništa od tvoje edukacije, jer izgledaš i pišeš kao da ti je lakše uterati metar u gu*icu nego centimetar u glavu, ali prijatelju dragi, ništa te ne smije obeshrabriti da se educiraš i da i dalje nastaviš otkrivati i izvoditi na pravi put nas komunjare i veleizdajnike. "

Veliki pozdrav od tvog ‘Cro Cora’!

P.S Bilo bi lijepo prema tvojim fanovima koje ćeš sada sigurno dobiti da me i ti dođes napucati jer sam vreća za napucavanje. Doduše, za to trebaju muda malo veća od onih za pisanje po FB, ali ja i svi oni koji će ovo pročitati ne sumnjamo u tebe", stoji u Mirkovoj objavi.

Nikad dosadno na Facebooku, kanalizaciji svega i svačega. Veselo, veselo, rekli bi Zagorci!