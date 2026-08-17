Mislili su da njihov sin spava na stražnjem sjedalu: Nakon 100 kilometara shvatili stravičnu istinu

Obitelj je putovala automobilom autocestom A21 Torino–Piacenza prema Torinu kada je njihov 31-godišnji sin iznenada preminuo na stražnjem sjedalu, piše Corriere della Sera.

Otac je vozio, majka je bila na suvozačkom mjestu, dok je njihov sin sjedio iza njih. Tijekom vožnje prestao je odgovarati roditeljima, no oni su isprva pomislili da je zaspao.

Nakon otprilike 100 kilometara, roditelji su ga pokušali probuditi, a kada nisu dobili nikakav odgovor, zaustavili su automobil na odmorištu. Tada su shvatili da je njihov sin bez svijesti. Pozvali su hitnu pomoć, no liječnici mu više nisu mogli pomoći te su samo potvrdili smrt.

Smrt nastupila iznenadno

Prema pisanju talijanskih medija, 31-godišnjak je najvjerojatnije preminuo od srčanog udara.

Roditelji su liječnicima rekli da je ranije imao blaže srčane tegobe.

Prema dosad poznatim informacijama, smrt je nastupila iznenada, toliko brzo da mladić nije stigao zatražiti pomoć.

Tragedija se dogodila u nedjelju ujutro, oko 7.30 sati, na dionici autoceste između Casteggija i Voghere.