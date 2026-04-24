Čarape vam ostavljaju tragove na nogama? Liječnici otkrivaju što to znači i je li opasno

Pojava udubljenja na koži gležnjeva ili potkoljenica nakon cjelodnevnog nošenja čarapa čest je fenomen. Iako se uglavnom ne smatra razlogom za zabrinutost, ovi naizgled bezazleni tragovi mogu pružiti važan uvid u cjelokupno zdravstveno stanje.

Prije donošenja ishitrenih zaključaka, važno je naglasiti da je riječ o pojavi koja je u većini slučajeva normalna i bezopasna. Dr. Katherine Teter, vaskularna kirurginja iz Medicinskog centra Sveučilišta Hackensack, potvrđuje kako je riječ o vrlo čestoj pojavi, piše HuffPost.

Uzroci pojave

Tragovi od čarapa nastaju uslijed pritiska elastične trake na kožu. U slučaju natečenosti nogu, stanja poznatog kao periferni edem, ovi tragovi bit će znatno izraženiji. Periferni edem definira se kao nakupljanje tekućine u tkivima, najčešće u donjim i gornjim ekstremitetima. Uzroci ove pojave su brojni, no većina ih je privremene prirode i ne predstavljaju razlog za zabrinutost.

"Riječ je o uobičajenoj pojavi, osobito kod osoba koje veći dio dana provode stojeći ili sjedeći, s nogama u spuštenom položaju", objašnjava dr. Teter.

Djelovanjem gravitacije, krv i ostale tekućine nakupljaju se u nogama, što je fiziološka posljedica dugotrajnog stajanja ili sjedenja. Ponekad uzrok može biti i vrlo jednostavan, poput nošenja preuskih čarapa. Među čestim uzrocima je i dehidracija. Pri nedovoljnom unosu tekućine, tijelo može početi zadržavati vodu kako bi kompenziralo nedostatak, što dovodi do oticanja. Sličan učinak ima i prehrana s visokim udjelom soli, koja može uzrokovati privremeno zadržavanje vode i posljedično oticanje ekstremiteta. Oticanje nogu također je uobičajeno tijekom trudnoće ili dugih zrakoplovnih putovanja.

Kada su simptomi razlog za zabrinutost?

Iako su tragovi od čarapa uglavnom bezopasni, mogu postati razlog za zabrinutost ako su popraćeni određenim simptomima. Jedan od prvih znakova upozorenja je perzistentna oteklina koja ne nestaje tijekom dana, neovisno o nošenju čarapa. U tom je slučaju preporučljivo konzultirati se s liječnikom.

Posebnu pozornost treba obratiti ako se oteklina i tragovi pojavljuju samo na jednoj nozi ili su na jednoj strani znatno izraženiji. Ljudsko tijelo teži simetriji, stoga asimetrija može ukazivati na zdravstveni problem. Asimetrično oticanje, osobito ako je praćeno bolom i crvenilom, može upućivati na duboku vensku trombozu, ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju.

Ako se tragovi i otekline s vremenom pogoršavaju, postaju dublji ili se dulje zadržavaju nakon skidanja čarapa, to je znak koji upućuje na potrebu za liječničkim pregledom. U ozbiljnijim slučajevima, takvi simptomi mogu ukazivati na bolesti bubrega ili zatajenje srca. Kod zatajenja srca, uz oticanje nogu javljaju se i drugi simptomi poput kratkoće daha (osobito u ležećem položaju), vrtoglavice ili boli u prsima. Promjene na koži, poput hiperpigmentacije u području gležnjeva, izraženih proširenih vena te osjećaja težine ili umora u nogama koji se ublažava njihovim podizanjem, mogu biti znakovi venske insuficijencije.

Prevencija i ublažavanje simptoma

Ako liječničkim pregledom budu isključeni ozbiljniji zdravstveni problemi, nekoliko promjena u životnim navikama može pomoći u smanjenju pojave tragova od čarapa. Prilikom sjedenja ili ležanja preporučuje se podizanje nogu kako bi se potaknula cirkulacija i smanjilo nakupljanje tekućine. Ako vaše radno mjesto zahtijeva dugotrajno sjedenje ili stajanje, važno je uvesti redovite pauze za kretanje.

Lagana tjelovježba i masaža nogu također mogu značajno doprinijeti poboljšanju cirkulacije. Od iznimne je važnosti osigurati adekvatnu hidrataciju i izbjegavati prekomjeran unos soli. Također, preporučuje se odabir udobne odjeće i obuće, s posebnim naglaskom na čarape odgovarajuće veličine koje ne stežu.

Za osobe koje provode puno vremena na nogama, kompresijske čarape mogu biti izvrsno rješenje. "Kao liječnica, nosim kompresijske čarape većinu dana jer satima stojim u operacijskoj sali. Iako je moja cirkulacija uredna, osjećaj težine i umora u nogama i gležnjevima znatno je manji na kraju dana", ističe dr. Teter.

Ako primijetite pogoršanje oteklina, njihovu pojavu samo na jednoj nozi ili druge neuobičajene simptome, nužno je bez odgode potražiti liječničko mišljenje kako bi se isključila mogućnost ozbiljnijih zdravstvenih stanja.

