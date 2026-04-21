'Kraljica tjestenine' otkrila tajnu savršenih njoka. Donosimo recept za njoke 'alla Sorrentina'

Talijanska TikTok zvijezda Nadia Caterina Munno, poznatija kao The Pasta Queen u jednom od novijih videa podijelila je recept za klasično talijansko jelo. Za sve koji se žele okušati u pripremi, donosimo recept po uzoru na kraljicu tjestenine.

Recept za njoke "alla Sorrentina"

Sastojci:

Za njoke:

1 kg krumpira (najbolje starijeg, s više škroba)

300 g glatkog brašna (tip 00)

1 jaje

Prstohvat soli

Za umak:

Maslinovo ulje

2-3 češnja češnjaka

Nekoliko listova svježeg bosiljka

1 staklenka umaka od rajčice (cca 700g)

250 g svježe mozzarelle, narezane na kockice

Svježe naribani parmezan

Sol i papar po ukusu

Priprema po koracima:

Priprema krumpira: Operite krumpire i skuhajte ih u ljusci u posoljenoj vodi dok ne omekšaju. Ocijedite ih, pustite da se malo ohlade, a zatim ih ogulite dok su još topli. Izrada tijesta: Protisnite krumpire kroz prešu za krumpir ili ih dobro zgnječite na drvenoj dasci. Napravite udubljenje u sredini, dodajte jaje i sol te postepeno dodajte brašno. Brzo zamijesite glatko i mekano tijesto. Nemojte predugo mijesiti kako njoki ne bi postali tvrdi. Oblikovanje njoka: Od tijesta oblikujte dugačke valjke debljine prsta. Režite ih na komadiće duge oko 2 cm. Po želji, svaki njok lagano pritisnite i povucite preko vilice ili ribeža za njoke kako biste dobili karakteristične utore koji pomažu pri zadržavanju umaka. Kuhanje njoka: U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Ubacite njoke i kuhajte ih dok ne isplivaju na površinu, što traje svega nekoliko minuta. Šupljikavom žlicom ih izvadite iz vode. Priprema umaka: U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje, dodajte lagano zgnječene češnjeve češnjaka i listove bosiljka. Kratko popržite da puste aromu. Dodajte umak od rajčice, posolite, popaprite i kuhajte na laganoj vatri desetak minuta. Završni korak: Kuhane njoke dodajte u tavu s umakom i lagano promiješajte. Dodajte kockice mozzarelle i polovicu naribanog parmezana. Sve prebacite u vatrostalnu posudu, pospite ostatkom parmezana i zapecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200°C oko 10-15 minuta, ili dok se sir ne otopi i ne dobije zlatnu boju.

Ovaj prikaz tradicionalne pripreme, koji odiše nostalgijom za "bakinom kuhinjom", savršeno se uklapa u kulinarske trendove koji slave jednostavnost i kvalitetu namirnica. Gnocchi alla Sorrentina, jelo koje potječe iz 16. stoljeća s obale Amalfija, utjelovljenje je koncepta tzv. "cucina povera", što u prijevodu znači ''siromašna kuhinja'' koja od skromnih sastojaka stvara bogatstvo okusa.

Kulinarsko carstvo izgrađeno na TikToku

Nadia Caterina Munno mnogo je više od TikTok kuharice. Potječe iz obitelji koja se generacijama bavi izradom tjestenine, a svoju je slavu stekla tijekom pandemije, osvojivši milijune pratitelja autentičnim receptima i karizmatičnim nastupom. Autorica je dviju bestseler kuharica New York Timesa, a pokrenula je i vlastitu TV emisiju "The Pasta Queen", koju producira tvrtka glumice Reese Witherspoon.

