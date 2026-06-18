Objavljeno novo izvješće koje otkriva što je dovelo do tragedije Titana: Ovo su sve kobne greške

Kanadski dužnosnici za sigurnost izdali su novo izvješće o katastrofalnom posljednjem putovanju podmornice Titan na kojem je poginulo petero putnika i članova posade tijekom zarona u Atlantskom oceanu 2023. godine.

U izvješću se navodi da je američka tvrtka koja stoji iza ekspedicije bila obuzeta "grupnim razmišljanjem" i "pristranošću potvrđivanja" te nije uspjela shvatiti kolike rizike nosi još uvijek neispitana podmornica.

A ta podmornica sačinjena od karbonskih vlakana duga 6,7 metara zaronila je u lipnju 2023. u Atlantski ocean na putu do olupine legendarnog potonulog broda Titanika. No, gotovo dva sata od početka ekspedicije, prekinuta je komunikacija s podmornicom što je potaknulo grozničavu međunarodnu potragu.

Foto: EyePress News/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tvrtka OceanGate koja stoji iza ekspedicije, organizirala je izlete do mjesta na dnu oceana gdje leži olupina Titanika koji je potonuo 1912. godine.

Tijekom kobnog zarona u podmornici su bili britanski istraživač i pilot Hamish Harding (58), britansko-pakistanski businessman Shahzada Dawood (48) i njegov sin Suleman (19), ronilac i pilot podmornice te bivši zapovjednik francuske mornarice i vodeći stručnjak za olupinu Titanica Paul-Henri Nargeolet te osnivač OceanGatea Stockton Rush.

Propusti u dizajnu

Nakon nekoliko dana potrage, olupina je pronađena udaljena 640 kilometara od obale Newfoundlanda. Vjeruje se da su svi putnici odmah poginuli u trenutku uništenja podmornice u blizi olupine Titanika.

Kanadski odbor za promet i sigurnost u izvješću ističe da su brojni propusti u dizajnu podmornice i šira kultura tvrtke bili ključni čimbenici ove katastrofe, prenosi Guardian.

OceanGate se pozicionirao kao ambiciozna tvrtka za podmorska istraživanja koja je bila pionir u razvoju podmornice od karbonskih vlakana.

"Dotad se nije dogodilo da se podmornica izgrađena od ugljičnih vlakana s ljudskom posadom pošalje u velike oceanske dubine. Tvrtka je javno i interno priznala da njezine operacije sa sobom nose rizik", smatraju stručnjaci.

Tvrtka je izgradila dva modela Titana u mjerilu jedan naprema tri kako bi testirala kako reagira na pritisak. Na tim modelima proveli su šest testova, a oba nisu pokazala zadovoljavajuće rezultate kod dubina na kojima se nalazi olupina Titanika.

Tvrtka je promijenila dizajn i proizvodnju kako bi "ublažila valovitost slojeva" karbonskih vlakana. Ta valovitost može dramatično oslabiti čvrstoću materijala.

No, tvrtka nije znala da je Titanov cilindar od karbonskih vlakana nagomilao oštećenja svaki put kada bi bio izložen ekstremnim pritiscima tijekom zarona u duboki ocean.

"Normalna inženjerska praksa bila bi izložiti modele u prirodnoj veličini vrlo značajnom broju (stotinama, moguće tisućama) ciklusa ispitivanja“, smatraju inspektori.

Foto: Daly Paul/CP/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Nedovoljno testiranja

OceanGate je proveo relativno malo testiranja konačnog plovila. Iako su provedeni testovi ekvivalentni dubini Titanica i većoj, nisu radili daljnje analize kako bi se provjerili hoće li i kada trup popustiti nakon ponovnog zarona.

Inspektori su pregledali ostatke materijala korištenog za izgradnju trupa i pronašli strukturne nedostatke koji bi oslabili integritet plovila.

Inspektori također ukazuju na niz situacija u kojima je plovilo moglo pretrpjeti štetu, uključujući sudar s lijevim pramcem Titanika 2022. godine i glasan prasak tijekom izranjanja nakon par dana. Plovilo je također bilo ostavljeno vani i izloženo vremenskim uvjetima gotovo godinu dana.

Iako je plovilo uspješno završilo 13 zarona, nakupljena oštećenja dovela su do toga da je 14. zaron bio koban. Iako nisu izvučeni svi ostaci, istražitelji procjenjuju da se pucanje trupa dogodilo 5,397 sekundi nakon što je posada podmornice poslala poruku na dubini većoj od 3000 metara.

Foto: EyePress News/Shutterstock Editorial/Profimedia

Akustički sustav praćenja koji se koristio za upozoravanje posade na potencijalni kvar "nije testiran kako bi se pokazalo da će dosljedno pružati dovoljno upozorenja unaprijed" i kada se katastrofa dogodila "nije funkcionirao kako je predviđeno", navodi se u izvješću.

Osim toga, pokazalo se da su zaposlenici otišli iz tvrtke ili dobili otkaz nakon što su izrazili zabrinutost oko sigurnosti plovila ili drugačije mišljenje od izvršnog direktora OceanGatea.

Inspektori su otkrili da svijet podmornica uglavnom nije reguliran te da "nije bilo vanjskih provjera procesa procjene rizika OceanGatea regulatora“ ni u jednoj od zemalja u kojima posluje, niti je postojao nadzor klasifikacijskog društva.