Otkriveno zašto je implodirala podmornica Titan: Prije kobnog putovanja napravili strašne greške

Privatna podmornica Titan tvrtke OceanGate implodirala je na svom putu prema olupini Titanica zbog loše strukture i činjenice da se nije adekvatno ispitala, pokazalo je službeno izvješće.

Titan je implodirao u lipnju 2023., pri čemu je poginulo svih pet putnika uključujući direktora OceanGatea.

Američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) utvrdio je da je postupak dizajniranja plovila bio neadekvatan, što je rezultiralo manjkavostima zbog kojih podmornica nije ispunjavala uvjete o snazi i izdržljivosti, prenosi BBC u četvrtak.

Plovilo trebalo biti maknuto

NTSB je kazao kako tvrtka, budući da nije primjereno ispitala Titan, nije znala koja mu je stvarna snaga. Također, tvrtka nije bila svjesna toga da je plovilo bilo oštećeno i trebalo je biti maknuto iz uporabe prije svog posljednjeg putovanja.

Titan je nestao u sjevernom Atlantiku gdje je pokušao zaroniti do olupine Titanica.

Američka obalna straža je u kolovozu objavila osuđujuće izvješće o imploziji, koje je utvrdilo da se incident mogao spriječiti te kritizirala "kritično manjkave" sigurnosne prakse OceanGatea.

