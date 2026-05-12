Sendviči od jaja ovako će biti znatno ukusniji: Zamijenite majonezu boljim sastojkom

Sendviči s jajima i majonezom često su popularan obrok u svibnju, kada se priprema više laganih jela za piknike ili boravak na otvorenom tijekom sunčanih dana. Priprema je jednostavna, no pogrešan izbor sastojaka može dovesti do masne i neugodne teksture.

Majoneza se često koristi kako bi sendviči bili kremastiji, no budući da je većinom sastavljena od ulja, u toplijim uvjetima brzo se kvari. Osim neugodnog mirisa, može učiniti sendvič teškim i masnim. Umjesto nje, kuharica Alla, ističe kako je otkrila da se ukusan nadjev od jaja može napraviti korištenjem grčkog jogurta. "Klasična salata od jaja radi se s majonezom, no ova zdravija verzija koristi grčki jogurt. On daje kremastu teksturu i dodatne proteine, bez potrebe za majonezom", navodi.

Recept za nadjev od jaja

Grčki jogurt je gust sastojak koji osigurava kremastu strukturu, ali bez masnog i teškog dojma koji daje majoneza. Majoneza često preuzima okus ostalih sastojaka i povećava kalorijsku vrijednost jela zbog visokog udjela masti. S druge strane, grčki jogurt ima laganiju konzistenciju i blago kiselkast okus koji se dobro slaže s jajima, čineći nadjev svježijim i uravnoteženijim. Također, ovakav nadjev je lakši za probavu, pa se može jesti u sendvičima ili salatama bez osjećaja težine nakon obroka, piše Express.

Sastojci:

6 velikih jaja

35 g crvenog luka (sitno nasjeckanog)

25 ml soka od limuna

2 žlice kapara

1 žlica Dijon senfa

1 žlica kopra

2 žlice grčkog jogurta

morska sol

Priprema:

Stavite jaja u lonac i ulijte vodu tako da ih potpuno prekrije, zatim stavite na srednju vatru. Kada voda zakipi, poklopite lonac i isključite vatru. Ostavite jaja u vodi oko 10 minuta, zatim ih ocijedite i prelijte hladnom vodom. Nakon toga pripremite sastojke: ogulite jaja i nasjeckajte ih na male komadiće. Crveni luk narežite vrlo sitno. Stavite luk u malu posudu i prelijte ga limunovim sokom te ostavite oko pet minuta kako bi se okus dodatno razvio. Na kraju, u zdjeli pomiješajte jaja, jogurt, kapare, Dijon senf, kopar, sol i marinirani luk. Lagano promiješajte špatulom dok se svi sastojci ne sjedine. Dobit ćete svjež, lagan i znatno ukusniji nadjev od klasične verzije.

