U Hrvatsku dolazi novi test za rano otkrivanje raka debelog crijeva: Evo koje promjene donosi

Hrvatska obilježava Dan plave zvijezde, posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Od ove bolesti svake godine oboli gotovo četiri tisuće građana, dok ih gotovo dvije tisuće izgubi život. Stručnjaci upozoravaju da bi se te brojke mogle smanjiti zahvaljujući novom načinu testiranja koji se uskoro uvodi.

Da se prije četiri godine nije odazvala preventivnom pregledu, Janja Mitić danas možda ne bi bezbrižno šetala gradom. Na pregledu joj je otkriven polip, iako nije imala nikakve simptome.

"Ne bih ja sigurno sama otišla. Dobila sam tu kovertu i otišla misleći da je sve u redu. Nitko ne računa da je baš on taj koji je bolestan“, kazala je za RTL Danas.

Do operacije, koja je bila zakazana godinu dana poslije, polip je postao kancerogen. Nakon zahvata uslijedila je kemoterapija. "Karcinom koji imam je adenokarcinom i može zahvatiti svaki dio organa“, kaže Janja.

Preventivni pregled su ključni

Unatoč važnosti ranog otkrivanja bolesti, velik broj građana i dalje se ne odaziva preventivnim pregledima. Prema riječima Juraja Prejca, vršitelja dužnosti pročelnika Zavoda za tumore probavnih organa Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, odaziv na preventivne preglede u Hrvatskoj iznosi tek oko 34 posto.

"Ako želimo vidjeti pravi pomak, iako on neće doći sutra nego za deset godina, odaziv mora biti veći od 60 posto“, upozorava Prejac. Dodaje kako su šanse za uspješno liječenje znatno manje kada se bolest otkrije u kasnijoj fazi. Razloge slabog odaziva stručnjaci vide u nedovoljnoj informiranosti, ali i stigmi povezanoj s probavnim bolestima.

"Je li riječ o nedovoljnoj informiranosti ili kulturološkim razlozima, teško je reći. Ljudi se možda srame poslati uzorak stolice jer je riječ o bolesti povezanoj s probavom“, kaže Prejac.

Preventivni pregledi provode se u sklopu Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva od 2008. godine. Dosad je mogućnost pregleda imalo oko dva milijuna građana. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svake godine od raka debelog crijeva oboli oko 3820 osoba, dok gotovo 1996 ljudi umre od posljedica bolesti.

Janja Mitić danas svima preporučuje da ne ignoriraju pozive na pregled. "Svakome bih preporučila da ni slučajno ne odgađa pregled i da ne zanemari poziv kada ga dobije“, poručuje.

Pozivi na preventivne preglede trenutačno su obustavljeni zbog reorganizacije Nacionalnog programa i uvođenja nove metode testiranja. Ipak, građani se i dalje mogu javiti svom liječniku obiteljske medicine kako bi obavili testiranje stolice.

Stižu novi testovi za rano otkrivanje raka debelog crijeva

Hrvatska se priprema za uvođenje novog, modernijeg i jednostavnijeg testa za rano otkrivanje ove opake bolesti od koje godišnje oboli gotovo četiri tisuće, a umre oko dvije tisuće ljudi. Novi program testiranja, čiji se početak očekuje najesen, donosi značajne promjene koje bi trebale povećati odaziv građana na preventivne preglede i, posljedično, spasiti živote.

Nataša Antoljak, voditeljica Odjela za prevenciju nezaraznih bolesti HZJZ-a, detaljno je pojasnila ključne prednosti novog sustava i promjene koje on donosi. Glavna novost koja će zasigurno olakšati sudjelovanje u programu jest uvođenje kvantitativnog imunokemijskog testa koji zamjenjuje dosadašnji, kompliciraniji kartični test.

"Dosadašnji test je bio kartični i primjenjivao se tako da su se za tri uzastopne stolice prikupljali uzorci. Novost je da se uvodi kvantitativni imunokemijski test na krv u stolici koji ima osobitost da je nešto osjetljiviji i specifičniji", objasnila je Antoljak.

Osim veće preciznosti, koja bi mogla rezultirati porastom pozitivnih nalaza s dosadašnjih tri do četiri posto na očekivanih pet do šest posto, najveća prednost za građane je jednostavnost. Umjesto tri uzorka, za novi test bit će potrebno prikupiti samo dva.

"Smatra se velikom prednošću to što je potrebno prikupiti samo dva uzorka. Uzorak se vrlo jednostavno grebe štapićem iz spremnika i vrati se u taj spremnik u kojem je tekućina", istaknula je Antoljak, dodajući kako se nada da će upravo to pojednostavljeno uzorkovanje mnoge privući da naprave taj mali, ali presudan korak za svoje zdravlje.

Početak primjene očekuje se najesen

Druga ključna promjena odnosi se na organizaciju samog programa. Svi prikupljeni uzorci više se neće analizirati u županijskim zavodima za javno zdravstvo, već će se očitavanje centralizirati u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu.

Ova reorganizacija predstavlja značajno logističko opterećenje za državni zavod, ali će istovremeno donijeti veliko olakšanje županijskim zavodima.

"Očekujemo povoljno rasterećenje županijskih zavoda koji će tada moći još više poraditi na edukaciji stanovništva, na promoviranju programa i općenito na edukaciji provoditelja programa kako bi svi točno znali kako on funkcionira", kazala je Antoljak. Krajnji je cilj, naglašava, podići postotak odaziva na preglede, koji je trenutno na zabrinjavajuće niskoj razini.

Iako su pozivi na preventivne preglede trenutačno zaustavljeni zbog reorganizacije, pripreme za novi sustav u punom su jeku.

"Nadamo se da će negdje na jesen biti zadovoljeni svi uvjeti za reorganizaciju i da će se moći nastaviti s programom i pozivanjem", najavila je Antoljak.

Do tada, građanima poručuje da ne čekaju. Svi koji imaju nedoumice ili spadaju u rizičnu skupinu mogu se javiti svojim liječnicima obiteljske medicine i zatražiti testiranje. Ta je mogućnost oduvijek postojala i ključno je ne odgađati pregled koji može spriječiti razvoj bolesti ili je otkriti u ranoj fazi, kada su šanse za izlječenje najveće.