'NAPRAVIO SAM POGREŠKU' /

Vukovarski vijećnik skrivio nesreću: 'Vozio sam pijan, žao mi je'

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iz zasada neutvrđenih razloga Savanović je izgubio nadzor nad vozilom te udario u ogradu obiteljske kuće

17.5.2026.
17:09
Hina
Matija Habljak/PIXSELL
Vijećnik Hrvatskih suverenista u Gradskom vijeću Vukovara Nemanja Savanović izvijestio je u nedjelju da je svoj vijećnički mandat stavio u mirovanje nakon prometne nezgode u subotu kad je udario u ogradu obiteljske kuće.

"U trenutku nesreće imao sam nedopuštenu količinu alkohola u organizmu. Ne tražim opravdanja niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim“, naveo je Savanović.

'Moglo je biti puno gore' 

Svjestan je, kaže, da je svojim postupkom izazvao zabrinutost, nelagodu i razočaranje, posebno zato što obnaša dužnost gradskog vijećnika i ima obvezu biti primjer odgovornog ponašanja u zajednici.

"Zahvalan sam što u nesreći nitko nije stradao i svjestan sam da je ishod mogao biti puno teži. Svoj mandat u Gradskom vijeću stavljam u mirovanje kako svojim postupcima ne bih činio daljnju štetu svojoj političkoj opciji”, poručio je Savanović u priopćenju.

Prometna nezgoda u kojoj je sudjelovao Nemanja Savanović dogodila se u subotu u Čakovečkoj ulici u Vukovaru. Iz zasada neutvrđenih razloga Savanović je izgubio nadzor nad vozilom te udario u ogradu obiteljske kuće.

NesreĆaVukovarPrometAlkohol
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
