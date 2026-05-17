Vukovarski vijećnik skrivio nesreću: 'Vozio sam pijan, žao mi je'

Vijećnik Hrvatskih suverenista u Gradskom vijeću Vukovara Nemanja Savanović izvijestio je u nedjelju da je svoj vijećnički mandat stavio u mirovanje nakon prometne nezgode u subotu kad je udario u ogradu obiteljske kuće.

"U trenutku nesreće imao sam nedopuštenu količinu alkohola u organizmu. Ne tražim opravdanja niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim“, naveo je Savanović.

'Moglo je biti puno gore'

Svjestan je, kaže, da je svojim postupkom izazvao zabrinutost, nelagodu i razočaranje, posebno zato što obnaša dužnost gradskog vijećnika i ima obvezu biti primjer odgovornog ponašanja u zajednici.

"Zahvalan sam što u nesreći nitko nije stradao i svjestan sam da je ishod mogao biti puno teži. Svoj mandat u Gradskom vijeću stavljam u mirovanje kako svojim postupcima ne bih činio daljnju štetu svojoj političkoj opciji”, poručio je Savanović u priopćenju.

Prometna nezgoda u kojoj je sudjelovao Nemanja Savanović dogodila se u subotu u Čakovečkoj ulici u Vukovaru. Iz zasada neutvrđenih razloga Savanović je izgubio nadzor nad vozilom te udario u ogradu obiteljske kuće.