Najavljen prosvjed zbog ubojstva u Drnišu: 'Sustav je znao, šutio i odugovlačio'

Nakon brutalnog ubojstva maturanta i tragedije koja je za vikend zavila drniški kraj u crno, u utorak se ispred Županijskog suda u Zadru planira građanski prosvjed "19 minuta šutnje za Luku".

Organizator Daniel Radeta na društvenim mrežama je poručio da iza okupljanja ne stoji ni jedna politička stranka, već građanska potreba za upozoravanjem na stanje u pravosuđu i institucijama.

"Dolazim kao običan građanin kojemu je dosta nefunkcionalnog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko izgubi život", navodi.

'Sustav je znao'

U utorak točno u podne najavljeno je 19 minuta šutnje za 19 godina života koji je prekinut, kako kaže Radeta, "zbog neodgovornosti države".

U najavi prosvjeda, istaknuo je da je 19-godišnji Luka jedne večeri otišao raditi svoj posao i više se nije vratio kući. Ogorčen je jer je ubojica bio na slobodi, iako je kod njega još 2023. pronađeno ilegalno oružje, a i ranije je bio osuđen za brutalno ubojstvo. "Sustav je zna. Institucije su imale informacije. Pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. A jedan mladi život je ugašen. Zato ćemo u utorak u podne zajedno stajati u tišini", najavio je organizator.

"Ovo je građanski poziv protiv sporosti, nerada i ravnodušnosti institucija koje bi nas trebale štititi", navodi se.

Za ubojstvo tek punoljetnog mladića sumnjiči se 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg je policija jutros uhitila nakon velike potrage na drniškom području. On je, prema službenim informacijama policije, u subotu oko 23 sata na terasi svoje obiteljske kuće iz vatrenog oružja upucao mladića koji mu je došao dostaviti hranu. Nakon toga se dao u bijeg, a cijeli Drniš je strahovao.

Od ranije poznat policiji

Mještani su ponavljali da je godinama sijao strah po gradu i da je bilo samo pitanje vremena kada će opet ubiti.

Prvi put je ubio s 18 godina. Žrtva mu je tada bila 22-godišnja Marijana Šučević koju je izbo na cesti dok je šetala do bakina kuće. Čak je i preradio vrh noža, omotao ga kabelom kako bi imao što čvršći hvat. Koristio je i metalnu šipku.

Glavni ravnatelj policije sinoć je potvrdio da je ubojica imao pet pravomoćnih presuda. Dvije su objedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora, a dvije su bile uvjetne.

Zadnje postupanje bilo je 2023. kada je policija kod njega pronašla nezakonito oružje i prijavila ga za to kazneno djelo. Krajem iste godine podignuta je optužnica.