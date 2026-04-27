IZBORI U NOVOJ GRADIŠKI /

Potpise predali HDZ i SDP, Grgić opet u utrci nakon afere: Tko će odnijeti pobjedu?

Potpise predali HDZ i SDP, Grgić opet u utrci nakon afere: Tko će odnijeti pobjedu?
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Prijedlozi kandidatura Gradskom izbornom povjerenstvu moraju biti dostavljeni najkasnije do 30. travnja

27.4.2026.
15:53
Andrea Vlašić
Uoči prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, koji se trebaju održati 17. svibnja, potpise za kandidaturu Gradskom izbornom povjerenstvu predali su u ponedjeljak HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Bernardin Trnka i SDP-ov kandidat nezavisni Marko Ćosić.

HDZ-ov kandidat Trnka izjavio je nakon predaje potpisa kako je gradu nužna stabilizacija, te da žele da grad izađe iz apatije i stalnih političkih previranja. SDP-ov kandidat nezavisni Marko Ćosić rekao je kako će tijekom službene kampanje koja slijedi predstaviti građanima svoj program za iduće dvije i pol godine.

Prijedlozi kandidatura Gradskom izbornom povjerenstvu moraju biti dostavljeni najkasnije do 30. travnja.

Grgić se vraća na listu

Svoju kandidaturu ponovno je najavio dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić, te DP-ova kandidatkinja Ivana Žulj Terzić.

Grgić je podnio ostavku početkom ožujka nakon uhićenja zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela i boravka u istražnom zatvoru.

Grgić je već jednom, u listopadu 2020., podnio ostavku u sličnim okolnostima, no ponovno se kandidirao na izborima 2021. i pobijedio, a uvjerljivu pobjedu ostvario je i na prošlogodišnjim redovnim izborima.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvaput bio uhićen! Grgić odgovorio je li moralno da se opet kandidira: 'Neka moji sugrađani odgovore'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
