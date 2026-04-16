Alonso otpada? Isplivao je novi favorit za klupu Liverpoola

Prema svemu sudeći, Arne Slot je bivši. Nizozemskom stručnjaku presudila je sezona u kojoj je Liverpool zabilježio rekordnu potrošnju, ali ostao bez ijednog trofeja, a na njegovo bi mjesto trebalo stići dobro poznato ime.

Iako se već tjednima piše kako će to biti bivši igrač Liverpoola Xabi Alonso, engleski su mediji prenijeli kako je prvi kandidat izbornik njemačke nogometne reprezentacije Julian Nagelsmann.

Do sada je taj njemački trener vodio tri kluba, a Liverpool bi mu bio prvi posao van države. Izbio je na scenu u Hoffenheimu sa samo 29 godina, a potom je radio još u RB Leipzigu i Bayernu. Nakon Bayerna preuzeo je Njemačku, s kojom je stigao do četvrtfinala EURO-a, gdje je izgubio od konačnog pobjednika Španjolske.

Nagelsmann ima ugovor s Njemačkom do 2028., ali se tridesetosmogodišnji Nijemac želi vratiti na klupsku klupu ranije. Osim Liverpoola, Nagelsmanna želi i Manchester United.

POGLEDAJTE VIDEO: Simeone nakon prolaska u polufinale: 'Noć koja će uči u povijest kluba'