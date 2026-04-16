FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLOT ODLAZI /

Alonso otpada? Isplivao je novi favorit za klupu Liverpoola

Alonso otpada? Isplivao je novi favorit za klupu Liverpoola
×
Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia

Do sada je taj njemački trener vodio tri kluba, a Liverpool bi mu bio prvi posao van države

16.4.2026.
16:33
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Prema svemu sudeći, Arne Slot je bivši. Nizozemskom stručnjaku presudila je sezona u kojoj je Liverpool zabilježio rekordnu potrošnju, ali ostao bez ijednog trofeja, a na njegovo bi mjesto trebalo stići dobro poznato ime.

Iako se već tjednima piše kako će to biti bivši igrač Liverpoola Xabi Alonso, engleski su mediji prenijeli kako je prvi kandidat izbornik njemačke nogometne reprezentacije Julian Nagelsmann.

Do sada je taj njemački trener vodio tri kluba, a Liverpool bi mu bio prvi posao van države. Izbio je na scenu u Hoffenheimu sa samo 29 godina, a potom je radio još u RB Leipzigu i Bayernu. Nakon Bayerna preuzeo je Njemačku, s kojom je stigao do četvrtfinala EURO-a, gdje je izgubio od konačnog pobjednika Španjolske.

Nagelsmann ima ugovor s Njemačkom do 2028., ali se tridesetosmogodišnji Nijemac želi vratiti na klupsku klupu ranije. Osim Liverpoola, Nagelsmanna želi i Manchester United.

POGLEDAJTE VIDEO: Simeone nakon prolaska u polufinale: 'Noć koja će uči u povijest kluba'

Julian NagelsmannXabi AlonsoLiverpoolArne Slot
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike