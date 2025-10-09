Ove stvari o kunićima sigurno niste znali: Obratite pozornost na detalje

Od toga koliko sijena trebaju do činjenice da ih se može naučiti koristiti kutiju s pijeskom, postoji cijeli popis nevjerojatnih činjenica o kunićima koje će vam pomoći da bolje razumijete svog ljubimca.

Kunići su zaista čarobna stvorenja. Iako ne mogu govoriti, kunići komuniciraju na razne načine koje vlasnici često ne razumiju, otkrivajući svoje potrebe i želje kroz govor tijela. Primjerice, njihova komunikacija uključuje niz specifičnih ponašanja, piše Yahoo.

Činjenice koje niste znali o kunićima

Kako biste mogli dešifrirati ponašanje vašeg krznenog prijatelja, važno je naučiti prepoznati znakove koje često nesvjesno pokazuje.

Kunići mogu naučiti koristiti WC kao mačke

Kunići imaju nešto zajedničko s mačkama - ova pametna stvorenja mogu se naučiti koristiti kutiju s pijeskom. Ako želite naučiti kunića ovoj vještini, morat ćete pričekati da bude kastriran jer prije toga teško prihvaćaju takav trening. Ipak, možete ih početi privikavati ranije tako da postavite kutije s pijeskom u njihov prostor kako bi se upoznali s njima. Kunići su iznimno uredne životinje. Ne samo da će obavljati nuždu na jednom mjestu nakon što svladaju tu vještinu, već će i provoditi puno vremena čisteći i uređujući svoje krzno.

Iako se sami čiste, veliki dio održavanja zdravlja vašeg kunića uključuje i vašu pomoć. Svakodnevno četkanje i njega ključni su kako bi njihovo krzno ostalo zdravo i kako bi se spriječili potencijalni zdravstveni problemi.

Imaju dobar vid i obilježavaju teritorij

Ne samo da je njihov sluh nevjerojatan, već im je i vid jednako dobar. Budući da su u prirodi plijen, imaju vidno polje od gotovo 360 stupnjeva, što znači da mogu uočiti znakove opasnosti iz gotovo svakog kuta. Jedina "slijepa točka" nalazi im se točno ispred nosa. No, taj nedostatak nadoknađuju koristeći svoje brkove i njuh.

Kunići ne dijele samo sličnosti s mačkama – ponekad se ponašaju i poput pasa. Naime, kunići obilježavaju svoj teritorij, samo na malo drugačiji način od pasa. Ispod brade imaju mirisnu žlijezdu koju trljaju o predmete koje žele proglasiti svojima. To ostavlja miris koji drugi kunići mogu osjetiti, ali je bezopasan za ljude i neće oštetiti vaše stvari.

Znakovi za igru i sreću

Ovo ponašanje može biti prilično komično za gledanje, ali je zapravo dio prirodne igre kunića. Potez bacanja igračaka često može značiti da se zabavljaju i da žele još igre. No, to također može biti i način privlačenja vaše pažnje. Stoga je vrijedno paziti na svog krznenog prijatelja i osigurati mu dovoljno igračaka kako bi ostao zabavljen.

Kunići izvode "binky" kada su sretni. "Binky" je skok u zrak tijekom kojeg trzaju stražnjim nogama i glavom te se u zraku okrenu za 180 stupnjeva. Vjeruje se da se to događa kada je kunić opušten, osjeća se sigurno ili se jednostavno želi riješiti viška energije. Također se smatra da ga vježbaju za slučaj da ikada zatrebaju pobjeći od predatora.

Znakovi sigurnosti i dosade

Jeste li ikada primijetili da vaš ljubimac nekoliko puta okrene glavu i zatim se okreće se na bok? To je poznato kao "bunny flop" i jedna je od najslađih stvari koje će vaš kunić učiniti. Vjeruje se da se kunići tako prevrću kada su sretni, opušteni i osjećaju se sigurno. To je samo još jedan način komunikacije s vama – ako primijetite da to radi, znači da odlično obavljate svoj posao.

Ako je vaš kunić ikada gricnuo kut kauča, pregrizao kabel ili pokušao povući tapetu sa zida, to je zato što mu je dosadno ili je, u nekim slučajevima, pod stresom. Iako su kunići prirodno znatiželjna stvorenja koja vole kopati i grickati, obično počinju uništavati stvari koje ne bi smjeli tek kada ih svlada dosada. Da biste to spriječili, osigurajte im dovoljno prilika za istraživanje i ponudite im razne zagonetke i igračke.

Kunići ne vole biti sami

Kunići teško podnose samoću. Toliko da im je potreban drugi kunić kao društvo u nastambi. Također vole provoditi vrijeme sa svojim vlasnicima i mogu napredovati kada se uspostavi čvrsta veza.

Bez svakodnevne ljudske interakcije, pripitomljeni kunići mogu postati usamljeni i depresivni. Stoga, ako razmišljate o udomljavanju, pobrinite se da svakog dana odvojite vrijeme kako biste svom ljubimcu pokazali ljubav i pažnju. Ako želite pomoći životinjama, razmislite o podršci organizacijama kao što su Prijatelji životinja.

