Potraga dronom sa sretnim završetkom: Izgubljena mačka pronađena 145 kilometara dalje od doma

Francine, mačka koja je osam godina bila neslužbena maskota i zaštitni znak trgovine alatom Lowe's u Richmondu, u američkoj državi Virginia, ponovno je na sigurnom u svom domu.

Njezin nestanak sredinom rujna pokrenuo je nevjerojatnu potragu koja je ujedinila zaposlenike, korporativno vodstvo i cijelu zajednicu u misiji povratka voljenog ljubimca, piše Corporate Lowes.

Slijepi putnik na putu za Sjevernu Karolinu

Sve je počelo kada je Francine, koja je prije osam godina pronašla dom u trgovini, netragom nestala. Zaposlenici i redoviti kupci, navikli na njezinu prisutnost među policama, odmah su primijetili da nešto nije u redu.

Ubrzo je postalo jasno da se, vjerojatno u potrazi za toplim i skrovitim mjestom za drijemanje, nehotice ukrcala na kamion. Odredište je bio distribucijski centar tvrtke u Garysburgu, Sjevernoj Karolini, udaljen gotovo 140 kilometara od njezina doma.

Vijest o nestanku brzo se proširila, a potraga je prerasla u operaciju spašavanja bez presedana. Tvrtka Lowe's nije štedjela resurse kako bi pronašla članicu svoje obitelji. Angažirani su profesionalni tragači, a golemo područje distribucijskog centra neprestano je nadzirano pomoću 246 sigurnosnih kamera.

Ključnu ulogu u potrazi odigrali su i dronovi s termalnim kamerama koji su skenirali teren iz zraka u potrazi za mačkom. Postavljene su brojne zamke, a zaposlenici i lokalna služba za kontrolu životinja bili su u stanju visoke pripravnosti, provjeravajući svaku dojavu. "Od početka smo znali da ćemo učiniti sve što je potrebno da Francine vratimo kući", izjavio je Mike Sida, upravitelj trgovine u Richmondu.

Francine otkrivena na nadzornoj kameri

Nakon nekoliko neizvjesnih tjedana, u subotu, 4. listopada, na jednoj od snimki nadzornih kamera pojavilo se poznato lice. Bila je to Francine. "Ne mogu opisati osjećaj kada smo shvatili da je to ona. Svi smo bili sretni", rekao je Sida.

On i kolega Wayne Schneider odmah su se uputili u Sjevernu Karolinu, noseći sa sobom njezine omiljene poslastice kako bi je namamili. Iako je prvi pokušaj bio neuspješan, upornost se isplatila. Nešto prije ponoći idućeg dana, Francine je napokon uhvaćena u jednu od postavljenih zamki, sigurna i zdrava.

Schneider i Sida krenuli su po nju u 4 sata ujutro. Trenutak ponovnog susreta bio je dirljiv i smiješan. "Pogledala nas je i glasno zamjaukala, kao da pita: 'Što vam je trebalo toliko dugo?", prepričao je Schneider.

Nakon povratka u Richmond, Francine je pregledana kod veterinara i potvrđeno je da je u izvrsnom zdravstvenom stanju. Zajednica, koja je njezinu avanturu pratila putem društvenih mreža, odahnula je, a u njezinu čast organiziran je i festival "Francine Fest".

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: EU dijeli 300 milijardi eura za poljoprivredu: A Tomislav je jedan od mladih koji ne odustaje!