Sin Matthewa McConaugheyja još je zgodniji od oca: Crne kose i tamnog tena na majku

Glumac Matthew McConaughey i njegova supruga, manekenka Camila Alves, uvijek su bili pažljivi kada je u pitanju privatnost njihove djece. No, ovoga puta pažnju javnosti privukao je njihov 16-godišnji sin Levi, koji je zablistao na premijeri filma "Way of the Warrior Kid", u kojem je ostvario svoj glumački debi.

Film, snimljen prema istoimenoj knjizi Jocka Willinka, donosi priču o tinejdžeru koji se suočava s vršnjačkim nasiljem te, uz pomoć ujaka pripadnika Navy SEAL-a, pronalazi unutarnju snagu i samopouzdanje. Levi je na premijeru stigao s roditeljima, koji su bili ponosni zbog Levijevih prvih koraka u filmskom svijetu.

Foto: Profimedia

Njegov otac, oskarovac Matthew McConaughey, ranije je otkrio kako je Levi već godinama pokazivao interes za glumu, a obitelj ga je u tome snažno podržavala. Iako nije imao službenu ulogu u produkciji, McConaughey je često boravio na snimanju kako bi sinu pružio savjete i vodstvo pri snimanju scena.

Na crvenom tepihu, obitelj McConaughey-Alves zablistala je u usklađenim crnim modnim kombinacijama. Camila Alves odabrala je elegantan sako i široke hlače sa zlatnim detaljima, dok su Levi i Matthew nosili klasična crna odijela s modernim dodacima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Matthew i Camila upoznali su se 2006. godine u jednom baru u Los Angelesu, a ubrzo su otkrili da je to bila ljubav na prvi pogled. Par se vjenčao 2012. godine i zajedno imaju troje djece – sina Levija (2008.), kćer Vidu (2010.) i najmlađeg sina Livingstona (2012.).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJE VIDEO: RTL Danas u Los Angelesu! Evo što nam je nakon dodjele Oscara otkrio Nebojša Slijepčević

Tekst se nastavlja ispod oglasa