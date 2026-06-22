Na pozornicu je izašao tek u pola dva iza ponoći, ali onda je nastao spektakl

U Bjelovaru se sinoć odvio pravi spektakl. Tisuće rasplesanih i raspjevanih posjetitelja obilježili su vrhunac jubilarne 30. Terezijane u Bjelovaru, gdje su eurovizijske senzacije Baby Lasagna i Käärija priredili nezaboravan glazbeni spektakl.

Oko 23.20 sati na pozornicu je izašao miljenik hrvatske publike - Baby Lasagna. U svom setu dugačkom pa skoro dva sata priredio je energičan nastup prepun svojih hitova. To je bila uvertira za ono što slijedi.

Hitovi su rasplesali Bjelovar, a brojni obožavatelji pjevali su svaku riječ pjesama s podignutim mobitelima.

Nakon što je Lasagna završio, čekalo se dvadesetak minuta kako bi se sve pripremilo za finskog predstavnika na Eurosongu 2023. godine - Kääriju koji je sa svojim nastupom krenuo oko 1.30 sati. Iako je već bilo dosta kasno i dalje je mnoštvo posjetitelja ostalo.

Ovo mu je bio i prvi nastup u Hrvatskoj, a bjelovarska publika dočekala ga je s velikim oduševljenjem. Izveo je nekoliko svojih pjesama, a publika je poludjela kada mu se na pozornici pridružio Baby Lasagna te su izveli zajedničku pjesmu #eurodab s kojom su oduševili eurovizijsku publiku prošle godine.

A svi su najviše čekali 'Cha Cha Cha' s kojom je Finac zatvorio svoj koncert. Pjesma je to koja ga je stvorila glavnim favoritom na Eurosongu 2023. godine, ali i njemu je kao i Lasagni pobjeda izmakla za dlaku.