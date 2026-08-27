Marijo Tot u TOTalnoj analizi o najvećoj nogometnoj zabludi: 'Volio bih čuti mišljenje publike'

Marijo Tot, poznati nogometni trener u drugoj epizodi podcasta portala Net.hr "TOTalna analiza" otvorio je intrigantnu taktičku temu koja mijenja percepciju modernog nogometa. Analizirajući suvremene trendove, Tot je doveo u pitanje jedno od najdugovječnijih nogometnih vjerovanja, da dominacija u posjedu lopte nužno donosi i pobjedu. Svojom je analizom ponudio dublji uvid u to što danas čini momčad uspješnom.

Je li posjed lopte ključ pobjede?

U želji da potakne raspravu s gledateljima i nogometnim zaljubljenicima, Tot je postavio izravno pitanje koje pogađa u srž današnje nogometne filozofije. Time je započeo svojevrsnu taktičku lekciju koja objašnjava evoluciju najvažnije sporedne stvari na svijetu.

"Jedan segment igre koji je vrlo zanimljiv i volio bih čuti mišljenje naše publike, a to je posjed lopte. Da li on nužno, ako je, recimo, 70-30 ili 65-35, da li posjed lopte nužno znači i veće šanse ekipe za pobjedu? Ili naša publika misli drukčije", započeo je Tot, otvarajući temu za analizu.

Era Guardiole i promjena paradigme

Kako bi objasnio korijene uvjerenja o važnosti posjeda, Tot se vratio desetak godina unatrag, u vrijeme kada je stil igre Pepa Guardiole dominirao svjetskim nogometom i postao uzor mnogima. Tada su vrijedila potpuno drukčija pravila.

"Sjećamo se dobro perioda prije deset, petnaest godina. To je bila era Guardiole, ne Barcelone, nego Guardiolina Bayerna koji je od Bayerna, koji nije bio takav, napravio momčad dominacije u posjedu. To je bio period kada je u nogometu značilo imati loptu. 'Ja imam loptu, ti si bezopasan. Ti mi ne možeš ništa jer ja posjedujem loptu.' Međutim, tada je to značilo teritorijalnu dominaciju, puno dolazaka u zadnju trećinu i puno napada na protivnika", objasnio je Tot.

Što je važno u današnjem nogometu?

Ipak, nogomet se u međuvremenu drastično promijenio. Tot ističe kako današnje taktičke postavke pokazuju da puka statistika posjeda više nije jamac uspjeha. Momčad koja se svjesno odriče lopte može biti znatno opasnija ako precizno zna što radi u preostalih tridesetak posto vremena kada je ona u njezinim nogama.

"Vrijeme se promijenilo i današnji suvremeni nogomet traži nešto drugo. Danas trideset pet posto posjeda u odnosu na šezdeset pet posto ne mora značiti da ćemo izgubiti utakmicu. Naprotiv, mislim da možemo vrlo lako pobijediti, ali za tih trideset pet posto posjeda mi moramo točno znati gdje ćemo loptu oteti protivniku, u kojim prostorima. Moramo znati kako napraviti dobar, kvalitetan kontranapad i moramo dobro raditi 're-posjede', odnosno u trenucima kada izgubimo loptu, brzo je vratiti nazad", detaljno je analizirao Tot.

Zaključak njegove analize svodi se na jednu ključnu misao - efikasnost je nadvladala puko kruženje loptom.

"Ako ekipa dobro radi ta tri segmenta igre, njoj će trideset pet posto posjeda biti dovoljno da matira momčad koja je samo jalovo kružila i nije znala kako doći do protivničkog gola. Dakle, usudio bih se reći zaključno, Kvaliteta posjeda je bitna, a ne količina posjeda", naglasio je.

Ovom analizom Marijo Tot nije samo objasnio suvremene nogometne postulate, već je i pozvao sve pratitelje i zaljubljenike u nogomet, sve one koji vole nogomet i misle da ga razumiju, da se uključe u raspravu sa svojim mišljenjima, čime "TOTalna analiza" postaje interaktivna platforma za sve one koji nogomet vole gledati i promišljati na dubljoj razini.

Cijelu drugu epizodu TOTalne analize Marija Tota pogledajte u priloženom videu.