'BIO JE GOL' /

Glumica progovorila o traumatičnom iskustvu iz mladosti: 'Imala sam samo 18 godina'

Glumica progovorila o traumatičnom iskustvu iz mladosti: 'Imala sam samo 18 godina'
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Glumica se proslavila ulogom Claire Bennet u seriji Heroes, a publika je pamti i po ulogama u seriji "Nashville" te horor franšizi "Vrisak"

12.5.2026.
15:34
Hot.hr
Glumica Hayden Panettiere (36) otkrila je da ju je, kada je imala samo 18 godina, bliska prijateljica dovela u vrlo neugodnu i uznemirujuću situaciju s poznatim starijim muškarcem.

Zvijezda serija Nashville i Vrisak emotivno je progovorila o iskustvu iz mladosti tijekom gostovanja u "Podcastu Jayja Shettyja" 11. svibnja. Prisjetila se događaja koji se odvio na brodu, gdje ju je prijateljica odvela u malu sobu u kojoj se nalazio poznati muškarac bez odjeće.

Panettiere tvrdi da ju je prijateljica doslovno smjestila u krevet pokraj njega. Glumica je rekla kako je tek nakon što se našla u prostoriji postala svjesna ozbiljnosti onoga što se događa te odlučila pobjeći. Ispričala je kako se potom pokušavala sakriti gdje god je mogla na brodu, međutim da tog mjesta nije bilo. "Nisam mogla skočiti ni otplivati... Nitko od prisutnih ne bi mogao osjećati empatiju jer ovo je bio toliko normalan događaj za njih".

Foto: Lev Radin/Zuma Press/Profimedia
Foto: Lev Radin/Zuma Press/Profimedia

Dodala je i kako je tada, unatoč dojmu da je dovoljno odrasla i zrela za donošenje odluka, zapravo bila premlada da bi u potpunosti razumjela situaciju i moguće posljedice. 

"Mislila sam da sam toliko zrela s 18 godina, ali prema znanosti, frontalni režanj se ne razvije u potpunosti sve do 25. ili 26. godine..."

Hayden Panettiere je nedavno javno govorila i o svojoj seksualnosti te otkrila da je biseksualna. Istaknula je kako joj je trebalo mnogo vremena da se osjeća dovoljno sigurno i slobodno da to podijeli s javnošću.

 

