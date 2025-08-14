Ovo je luksuzna vila njemačkog nogometaša u Posedarju, dijeli ju sa ženom koju je ostavio

Njemačka nogometna ikona i svjetski prvak iz 2014., Mats Hummels, godinama je poznat kao jedan od brojnih slavnih sportaša koji ljetne mjesece provode na hrvatskoj obali. No, za razliku od mnogih, njegova veza s Dalmacijom puno je dublja od turističkog posjeta. Hummels je u Posedarju, malom mjestu pokraj Zadra, izgradio luksuzno zdanje koje je postalo ne samo njegova ljetna rezidencija, već i tihi svjedok velikih životnih promjena, uključujući i bolan razvod od supruge Cathy.

Izgradio je vilu, nadamo se da su temlji jači od propalog braka

Priča o Hummelsovoj dalmatinskoj investiciji započela je još u listopadu 2012. godine. Tada je, preko posrednika, od lokalne obitelji Klanac kupio zemljište površine 1726 četvornih metara, smješteno u prvom redu do mora. Iako su neki stručnjaci za nekretnine bili iznenađeni izborom Posedarja kao lokacije, Hummels je prepoznao potencijal mirnog okruženja s izravnim pristupom moru.

Na tom je terenu, uz procijenjeno ulaganje od dva do tri milijuna eura, niknulo nekoliko luksuznih vila namijenjenih odmoru i iznajmljivanju. Najveća među njima, nazvana "Villa CaMa" danas slovi za jednu od najpoželjnijih nekretnina za najam na Jadranu.

Razvod koji je uzdrmao Njemačku

Dok je gradio poslovno i privatno utočište u Hrvatskoj, Hummels je živio naizgled idiličan život s Cathy Fischer, njemačkom influencericom, voditeljicom i modelom. Par se upoznao kada su imali samo 19 godina, vjenčali su se 2015., a tri godine kasnije dobili sina Ludwiga. Međutim, u studenom 2022. godine, njihov brak je okončan razvodom.

Dugo se nagađalo o razlozima, a onda je Cathy javno progovorila o svojoj borbi s mentalnim zdravljem, koja je ostavila dubok trag na njihovom odnosu.

Tko danas uživa u luksuzu pokraj Zadra?

Unatoč razvodu, vile u Posedarju ostale su u vlasništvu Matsa Hummelsa. Nogometaš i dalje redovito posjećuje svoju dalmatinsku oazu, što često dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Tako je nedavno objavio fotografije s broda na kojima prijatelje časti bocom šampanjca od 15 litara, vrijednom gotovo dvije tisuće eura, koju je jednom nazvao "najgorom kupnjom života", a na kraju je otvorena upravo u Hrvatskoj.

Iako je vila "CaMa" nekad simbolizirala njihovu zajednicu, danas predstavlja poveznicu s prošlošću. Cathy je također boravila u vilama nakon kupnje, a zbog sina Ludwiga, bivši supružnici ostali su u korektnim odnosima. U međuvremenu, Mats Hummels je započeo novo ljubavno poglavlje s 25-godišnjom manekenkom Nicolom Cavanis, s kojom se prvi put službeno pojavio na dodjeli Zlatne lopte u Parizu.